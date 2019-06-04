Dalgınlık ölümle sonuçlandı Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında sola kırmızı yanan şeritte duran araçlara aldanarak yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın, diğer şeritten ilerleyen bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında sola kırmızı yanan şeritte duran araçlara aldanarak yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın, diğer şeritten ilerleyen bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir Plevne Mahallesi’nde meydana gelen kazada, İzmir istikametinden il merkezine seyir halinde olan 10 HE 299 plakalı araç sürücüsü R.A., karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. 54 yaşında B.Ş. isimli kadın sol şeritte kırmızı bekleyen araçlara aldanarak karşıdan karşıya geçmek istersen, sağ şeritten devam eden trafik nedeniyle aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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