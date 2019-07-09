Dalgıcı gören balık kedi gibi kendini sevdirdi
"Balık kedini sevdirir mi?" demeyin. Bütün canlılar şefkat karşısında duyarsız kalamıyor ve insanoğlunun merhamet gösterisine kendi haliyle karşılık veriyor.09 Temmuz 2019 Salı 19:47
Yasemin Karahan yeniakit.com.tr
"Balık kedini sevdirir mi?" demeyin. Şefkat bütün canlıların karşı koyamadığı ilahi bir lütuf.
Görüntüdeki balık evcil bir hayvan gibi kendisini sevdiriyor.
Denizin onlarca metre altında yüzen dalgıcın şefkatli dokunuşlarına kayıtsız kalamıyor ve ortaya izleyenlerde hayranlık uyandıran ilginç manzaralar çıkıyor.
YORUM YAZ