Dalgıç’a verilen tahsis yetkisi kaldırıldı

Çeşme Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında, 5 Mart’taki meclis toplantısında alınan, belediyeye ait bazı parsellerin, emlak vergi değerleri esas alınarak kurulacak olan kooperatife tahsisi için dönemin Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’a yetki verilmesi kararı kaldırıldı.

Çeşme Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısı, gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, başkanlıkça verilen ve oy birliği ile gündeme alınan önerge görüşülerek; 5 Mart tarihinde yapılan belediye meclisi toplantısında belediyeye ait bazı parsellerin, emlak vergi değerleri esas alınarak belediye başkanına yetki verilmesi kararının, kanuna aykırı yönleri olduğu gerekçesi ile kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Önergenin görüşülmesi sırasında bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 5 Mart tarihinde yapılan meclis toplantısında, tahsis için belediye başkanına yetki verilmesi kararında bazı hukuki sıkıntıların olduğunu dile getirdi.

Okunan müzekkerede kooperatif kurucularının, ilgili kanun ve yönetmeliğin belirlediği şartları taşımadığı, kooperatife yeni kaydedilecek üyelerde aranacak şartların, yönetmeliğe uygun olmadığı, tahsisin salt emlak vergi değeri üzerinden yapılmasının yasalara aykırı olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir koordinasyon kurulmadığı, mahalli gazetelerde gerekli ilanın yapılmadığı, tahsis ile ilgili yetkinin Belediye meclisince, belediye encümenine verilmesi gerektiği gibi gerekçeler ileri sürülerek, tahsisin kanuna aykırı olduğu ve kararın kaldırılması gerektiği belirtildi.

Başkan Oran, okunan müzekkere sonrasında, "Biz vatandaşlarımıza sosyal konut yapmakla görevliyiz. Bunu, kanunlar çerçevesinde, kanunlara uyarak, ilgili yönetmelikte ne diyorsa, o silsile ile giderek, bu sosyal konut sahasını hazırlayacağız. Daha sonra da üye kaydı için ilanlarını uygun şekilde yapacağız. Ben, konutların tek katlı yapılması taraftarı değilim. İki katlı yapmak istediğimi seçim alanlarında da söyledim. Deneyeceğiz" dedi.

"Çeşme halkı ve Çeşmeliler, her türlü ayrımcılığa karşıdır"

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Özen, Alaçatı’daki bir Beach Club’tan başı kapalı olduğu gerekçesi ile bir ailenin çıkarıldığı iddialarının Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nda görüşülmesini istemesi üzerine, Belediye Başkanı Oran, "Eğer bu haber doğru ise, yapılan ayrımcılıktır. Türk Ceza Kanunu’na göre gerekli cezayı Türk adaleti verecektir; fakat, Çeşme halkı ve Çeşmeliler, her türlü ayrımcılığa karşıdır. Bizim, insanların dini, dili, ırkı ve giyimleri ile, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamız söz konusu olmaz. Çeşme halkı hoşgörülüdür. Çeşme halkı toleranslıdır. Çeşme halkı sevgi doludur. Eğer böyle bir davranış olduysa, bu davranış ne Çeşme halkına, ne Çeşmeli’ye, ne de Çeşme esnafına yakışmamıştır" diye konuştu.