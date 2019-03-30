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Dalgalı fotoğraf merakı sırılsıklam ıslattı

Marmara Denizi’nde dünden beri devam eden poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:32
Dalgalı fotoğraf merakı sırılsıklam ıslattı

Marmara Denizi’nde dünden beri devam eden poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Poyrazın etkisiyle sahilde dev dalgalar oluştuğunu gören bir genç, dalgalarla fotoğraf çekilmek isterken sırılsıklam ıslandı.


Marmara Denizi’nde dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.



Dalgalar meraklı gence zor anlar yaşattı


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Sahili’nde dalgalar oluştuğunu fark eden bazı vatandaşlar, ellerine cep telefonlarını alıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan bir genç, dalgalar arasında fotoğraf çekilmek için sahil kıyısına çıkıp poyraz etkisitle oluşan dalgaların gelmesini bekledi. Denizden gelen dev dalgayla ayakkabılarına kadar sırılsıklam ıslanan genç zor anlar yaşadı. Islanan genç daha sonra soğuk havanın da etkisiyle üşümemek için evinin yolunu tuttu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:32
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