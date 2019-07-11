0553 313 94 23

Dalga sesleri eşliğinde yaz konserleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ’kent orkestrası yaz konserleri’, dalga sesleri eşliğinde müzik keyfi yaşatıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
Dalga sesleri eşliğinde yaz konserleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ’kent orkestrası yaz konserleri’, dalga sesleri eşliğinde müzik keyfi yaşatıyor. Kızkalesi ve Susanoğlu’nun ardından Yemişkumu ve Kocahasanlı sahilinde devam eden konserler, yaz boyunca dinleyicileri müziğe doyuracak.


Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ve personeliyle gerçekleştirdiği etkinlikte, son olarak Yemişkumu ve Kocahasanlı’da tatil yapan vatandaşlar için konser verildi. Düzenlenen konserde tatilciler doyasıya eğlendi. Kent Orkestrası solistlerinin seslendirdiği parçalara danslarıyla eşlik eden vatandaşlar, plajda renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklerle Mersinliler’in kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşması hedefleniyor. Denize karşı seslendirilen şarkılara eşlik eden tatilciler, birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söylüyor. 7’den 70’e herkes sahillerdeki halk konserlerinin tadını çıkarıyor. Yaz sezonu boyunca her Cuma ve Cumartesi akşamı Kızkalesi, Susanoğlu, Yemişkumu ve Kocahasanlı sahil bandında konserler gerçekleşecek. “Kent orkestrası yaz konserleri” kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve solistleri tarafından, 12 Temmuz’da Susanoğlu, 13 Temmuz’da Kızkalesi, 19 Temmuz’da Yemişkumu, 20 Temmuz’da Kocahasanlı, 26 Temmuz’da Kızkalesi ve 27 Temmuz’da da Susanoğlu’nda konser verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'ün eski danışmanından, Ali Babacan'a flaş uyarı! "En büyük yanlışı..."
    1. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    2. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    3. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    4. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    5. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    6. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    7. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    8. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    9. 23 Haziran’da ne oldu?
    10. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    11. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    12. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    13. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    14. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    15. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    16. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    17. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    18. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    19. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    20. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    21. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    22. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    23. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    24. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    25. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    26. Sert esen rüzgara rağmen ölüme..
    27. Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet..
    28. Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT..
    29. ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu
    30. Torbalı’daki toplantıda ’ihracat’..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!