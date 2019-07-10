Dalaman’daki yangının ilk çıkış anının fotoğrafları ortaya çıktı Muğla’nın Dalaman ilçesinde 250 hektar alanda etkili olan yangının ilk çıkış anının fotoğrafları ortaya çıktı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 250 hektar alanda etkili olan yangının ilk çıkış anının fotoğrafları ortaya çıktı.

Dalaman’ın Karacaağaç Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında kırsal bir alanda baraka tipi bir binanın hemen üst tarafında başlayan yangının bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının rüzgarın da etkisiyle birden parladığı ve geniş bir alana yayıldığı ortaya çıktı.

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