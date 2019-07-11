Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek Mahallesi’ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü. Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla’ya gelen Bakan Pakdemirli, sabah saatlerinde havadan denetim yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde Milas, Köyceğiz ve ardından da Fethiye’de çıkan 3 ayrı orman yangınına daha müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri, saat 14.00’den sonra bölgede etkili olan rüzgarın şiddetini artırmasıyla yeniden aktif hale geçen Göcek bölgesine yöneldi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından yangın 6 saat sonra ikinci kez kısmen kontrol altına alındı. Muğla genelindeki yangın söndürme çalışmalarını takip eden Bakan Pakdemirli, Dalaman ile Göcek arasında yeniden aktif hale gelen yangının neden olduğu hasarı havadan gördü. Devam eden çalışmaları da bizzat takip eden Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi aldı.