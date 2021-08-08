Dalaman'da yeni yangın! Tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu
Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale devam ederken, Dalaman Havalimanı Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.
Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor.
Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Tedbir amaçlı uçuş engeli kararı alındı.
Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.