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Dalaman’da ev hırsızları yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:54
Dalaman’da ev hırsızları yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıntaş Mahallesinde bir evden yapılan elektronik eşya hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.


Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde S.G., G.S., U.D., isimli şahıslar, hırsızlığa konu eşyalar ile birlikle yakalandı. Polis ekipleri eşyalara el koyarken, şahısları gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.G., G.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. U.D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:54
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