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Dalaman, Muhammet Karakuş dedi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş seçimi kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
Dalaman, Muhammet Karakuş dedi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş seçimi kazandı.


Seçimi kazanan Muhammet Karakuş seçim sonuçlarının açıklanması ardından konuşma gerçekleştirdi.


Karakuş konuşmasında, “Dalaman’da biz seviyeyi düşürmesekte ne yazık ki karalamalar, sataşmalar ve hakaretlerle dolu bir seçim dönemi yaşadık, ama buna rağmen hiçbir zaman buna prim vermeyerek Dalaman’da hayata dokunan projelerle sizlere ulaştık. Bu çalışmalar da tüm partililerim, kadın ve gençlikkollarımız, meclis üyelerimiz ve her zaman yanımda olan değerli eşim canla başla çalıştık bugünde bu çalışmaların emeğin, alın terinin karşılığını hep beraber alıyoruz sizlerden Allah razı olsun. Artık Dalaman’da yeni bir dönem başlıyor, yerlisi ve yerleşimcisiyle, oy veren vermeyenlerinizle artık biz olan Dalaman’a hizmet veren bir hizmetkarınız olacağım. Dün dünde kaldı. Artık kinle nefretle değil sevgiyle kardeşçe kucaklaşarak Dalaman’a bir tuğla da ben koyarım deme zamanıdır. Dalaman iletişimsizlikten çok çekti ben diyorum ki artık istek ve önerilerinizin kabul göreceği ve imkanlarımız dahilinde önceliklerimize göre halka dokunan tüm projeleri elimizden geldiğince meclis gündemine taşıyarak hizmete geçireceğiz. Dalaman belediyesi hepimizin, biz sizleri temsilen o koltuğa oturuyoruz, gelin Dalaman’ı sizlerin katılımıyla önerilerinizle, dileklerinizle birlikte yönetelim biz olalım diri olalım. Dalaman Halkına ve burada yaşamayı seçmiş değerli yerleşimcilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Konuşmanın ardından yüzlerce araçlı konvoy Dalaman turu yaparak halkı selamladı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
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