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Dalaman, en çok aranan uçuş destinasyonları arasında

The Telegraph gazetesinde yer alan makalede Dalaman'ın 2018'de en çok aranan uçuş destinasyonları arasında 7. sırada yer aldığı ve bunun Türk turizmi açısından olumlu gelişmelerin göstergesi olduğu belirtildi- YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç:- "Dalaman'ın 2018 yılında en çok aranan ilk 10 destinasyon arasında yer alması, yıllardır kamu-özel iş birliği bazında ısrarla sürdürülen çalışmaların sonucu"

04 Ocak 2019 Cuma 16:52
Dalaman, en çok aranan uçuş destinasyonları arasında

MUĞLA (AA) - The Telegraph gazetesinde yayımlanan makalede Dalaman'ın 2018'de en çok aranan uçuş destinasyonları arasında 7. sırada yer aldığı ve bunun Türk turizmi açısından olumlu gelişmelerin göstergesi olduğu belirtildi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, The Telegraph gazetesinde 2018 yılında dünya turizminde popüler destinasyonların ele alındığı makalede, Moskova, Kiev, Tenerife, Sevilla, Gran Canaria ve Cenevre gibi popüler turizm merkezlerinin ardından Dalaman'ın 2018'de en çok aranan uçuş destinasyonları arasında 7. sırada yer aldığını söyledi.

Makalede özellikle İngiliz turistlerce tercih edilen bu destinasyonlar arasında Dalaman’ın yer almasının, Türk turizmi açısından olumlu gelişmelerin göstergesi olduğunu vurgulayan Güvenç, "Dalaman’ın 2018 yılında en çok aranan ilk 10 destinasyon arasında yer alması, yıllardır kamu-özel iş birliği bazında ısrarla sürdürülen çalışmaların sonucu." dedi.

Turizm Bakanlığının digital devlerle yapmış olduğu programlar ve özellikle İngiltere'de şehirler bazında yürütülen saha çalışmalarının etkisini gösterdiğini anlatan Güvenç, şöyle konuştu:

"Dünya giderek daha fazla dijitalize olurken İngiltere, bu konuda başı çekiyor. Ayrıca, Ryan Air'in Dalaman’a uçuşlarını başlatması vesilesiyle kendi özel bloggerları ile yaptığı Dalaman bölgesi digital çalışmalarının da etkili olduğu anlaşılmaktadır. Yine geçen yıl bölgemizde ağırlanan birçok basın mensubu ve özellikle sezon sonuna doğru 9 İngiliz seyahat yazarı, blogger, gurme ve gazetecinin yarattığı digital dalga oldukça önemliydi. Satışların yüzde 48'i online olan bu ülkede digital dünyada güçlü şekilde var olmak hayati derecede önemlidir."

Yeni sezon başlangıcında Avrupa'da önemli bir dijital firma ile İngiltere'de geo-targeted çalışma başlatmayı planladıklarını anlatan Güvenç, böylece tüketici odaklı ve ürün çeşitliliği dolayısıyla sezon uzatmaya dayalı örnek bir çalışmaya imza atacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:52
  1. Dalaman
  2. Muğla
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