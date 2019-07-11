Dalaman ailesinin dramı

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi’de ikamet eden ve dünyada sadece altı aile ve toplam 150 kişide tespit edilen, erken yaşta ölümlere neden olan Kısa QT Sendromu olarak da bilinen ölümcül kalp ritm bozukluğu hastalığı teşhisi konulan Dalaman ailesinin sağlıklarına kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber edileceğini söyledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Müdür Yardımcısı ve Dahiliye Uzmanı Dr. Arı Avni Erbil ile birlikte dünyada sadece altı aile ve toplam 150 kişide tespit edilen ve erken yaşta ölümlere neden olan Kısa QT Sendromu olarak da bilinen ölümcül kalp ritm bozukluğu hastalığı teşhisi konulan 60 kişilik Dalaman ailesini evlerinde ziyaret edip sorun ve taleplerini dinledi.

"Başka ölüm ve acıların yaşanmaması için gayret göstereceğiz"

Ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak hem bakanlık hem de Şırnak Valiliği adına Dalaman ailesi bireylerini evlerinde ziyaret eden Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, ”Biz Sağlık Bakanlığı adına ve Şırnak Valiliğinin talimatı ile buraya geldik. Biz ailenin hem maddi anlamda hem de sağlık açısından daha iyi tedavi alabilmesi için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Aile için devletin her türlü imkanlarını seferber edeceğiz. Amacımız daha önce bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden gençlerin tekrardan bu aileye aynı sıkıntıları ve acıları yaşatmaması ve gençlerin genç yaşta hayatlarını kaybetmemesi için alabilecekleri en iyi tedaviyi alabilmeleri için tüm gayretleri göstereceğiz” dedi.

"Devletin tüm imkanlarını aile için seferber edeceğiz"

Silopi’de ikamet eden Dalaman ailesinde gözüken QT Sendromu hastalığı ile ilgili aileden hem bilgi almak hem de devletin imkanlarını ailenin ihtiyaçları karşısında nasıl kullanabileceklerini belirten Başıbüyük, ailenin taleplerini dinleyerek sorunlarını çözeceklerini kaydetti. Başıbüyük, "Ailemizin yaşadıklarından bakanlığımız ve Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş’ta haberdar. Devletim tüm imkanlarını ailenin tüm fertlerinde tedaviyi en iyi şekilde ve en düzeyde, en maksimum düzeyde uygulayabilmek için seferber edeceğiz. Devletin karşılayabileceği her şey; tedaviden tutunda tarama testlerine kadar. Bu genetik taramalarda uygulanan problemlerin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olan tüm imkanları seferber ediyor devletimiz. Bizde ailenin taleplerini dinlemek ve neler yapabiliriz bunu istişare etmek için buraya geldik. Bundan sonraki süreçte de bu olayların takipçisi olacağız ve ailemizin en iyi şekilde tedavi almasını sağlayacağız” diye konuştu.

"Genetik testlerin maliyetini aileye yıkmayacağız"

Genetik testlerin çok pahalı testler olduğunu belirten Başıbüyük, ailenin tüm fertlerinde bu hastalık olup olmadığına bakacaklarını söyledi. Başıbüyük, "Bunu anlamak için uyguladığımız bazı testler var. Bunların da maliyeti yüksek ve bakanlık bu konuda çok ciddi bir şekilde hassasiyet gösteriyor ve bu testlerin bakanlıkça karşılanması için biz sağlık müdürlüğü olarak elimizden geleni yapacağız. Bu ailenin testlerinin maliyetini asla ama asla aileye yıkmayacağız ve gerekli olan tüm tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.

"Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz"

Devletin ailemize imkanlarını sağlamak adına Şırnak İl Sağlık Müdürünün yapmış olduğu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hacı Dalaman, “Devletimizden, sağlık bakanlığımızdan, il sağlık müdürlüğünden ve Şırnak Valiliğinden isteğimiz ve ricamız çocuklarımızın genç yaşta ölmemesi için ailemize sahip çıkmaları ve bu hastalığın ortaya çıkarılması için gerekli yardımların yapılmasıdır. Bu hastalığın ortaya çıkarılıp genetik çalışmaların yapılması için devlet büyüklerinden ve sağlık bakanlığından yardım bekliyoruz. Genç yaşta çocuklarımızın ölmesini artık görmek istemiyor ve bu acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Her gün öleceğiz stresi ile yaşamak çok zor ve artık bu stresle yaşamak istemiyoruz. 60 kişiden oluşan kabalık bir aileyiz. Bir yaşındaki çocuktan 65 yaşındaki anneme kadar tüm aile bireylerinde böyle bir hastalığımız var. Bu hastalık nedeniyle birçok aile bireylerimizi genç yaşta kaybettik ancak bundan sonra bu acıları yaşamak istemiyoruz bunun içinde devletimizden ve devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Ziyaret esnasında ve ziyaret sonunda evde bulunan çocuklarla yakından ilgilenen Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hem çocuklarla sohbet etti hem de çocuklara kitap, kalem, diş macunu ve tişört hediye etti.