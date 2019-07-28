Dalaman açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Dalaman ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışan 37 kaçak göçmen, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışan 37 kaçak göçmen, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı tarafından yakalandı.

Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Dalaman açıklarındaki Kille Koyu’nda bir grup kaçak tespit edildi.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri “Far Out” isimli Türk Bayraklı yelkenli tekneye operasyon yaptı.

Teknede aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 35 Irak , 2 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen bir kişi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sahil güvenlik botu ile Göcek Limanı’na getirildi.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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