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Dalai Lama kadınlar ve mültecilere yönelik sözleri dolayısıyla özür diledi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Dalai Lama kadınlar ve mültecilere yönelik sözleri dolayısıyla özür diledi

ANKARA (AA) - Tibet'in ruhani lideri 14. Dalai Lama, kadınlara ilişkin ifadeleri ve mülteciler hakkındaki açıklamaları nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Dalai Lama, bir röportajda, reenkarnasyonunun bir kadın olup olamayacağına ilişkin soruya "Eğer olsaydı çok cazibeli olurdu." cevabı nedeniyle kadınlardan özür diledi.

Konuya ilişkin özür mesajı yayımlayan Dalai Lama, ifadelerinin şaka olduğunu, yanlış anlaşıldığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu belirtti.

Dalai Lama, aynı röportajda, "Bütün Avrupa Müslüman bir ülkeye mi dönüşsün? İmkansız veya bir Afrika ülkesine? Avrupa'yı Avrupalılar için koruyun." yorumunda bulunmuş ve Avrupa'daki mültecilerin yurtlarına geri dönmesi gerektiğini söylemişti.

Hindistan'da 60 yılı aşkın mülteci olarak yaşayan Tibetlilerin ruhani lideri olan Dalai Lama'nın mültecileri hedef alan bu açıklamaları da tepki çekti.

Dalai Lama, özür mesajında, bu ifadeleriyle ilgili de "yorumlarının yanlış anlaşılabileceğini ve ülkelerinden ayrılan insanların geri dönmek istemeyebileceğini ya da geri dönebileceğini takdirle karşıladığını" kaydetti.

- Trump hakkındaki ifadeleri için özür yok

Tibet'in manevi lideri, aynı röportajda, ABD Başkanı Donald Trump hakkında kullandığı "ahlaki ilke eksikliği var." ve "Karmaşık duygulara sahip." ifadelerine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Tibet'in dini lideri 14. Dalai Lama, geçen ay BBC'ye verdiği röportajın ardından dünyanın dört bir tarafından tepki toplamıştı.

Nobel Barış Ödülü sahibi 84 yaşındaki ruhani lider, 1960'tan bu yana Sürgündeki Tibet Hükümetinin merkezi olan Himachal Pradesh eyaletindeki Dhramshala bölgesinde yaşıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
  1. Dalai Lama
  2. Hindistan
  3. özür

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