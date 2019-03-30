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Dakka’daki yangın dinmiyor

Bangladeş’ın Dakka kentindeki bir halk pazarında çıkan yangın sonucu 300 dükkan kül oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:27
Dakka’daki yangın dinmiyor

Bangladeş’ın Dakka kentindeki bir halk pazarında çıkan yangın sonucu 300 dükkan kül oldu. Perşembe günü kente 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangından sonra yaşanan olay gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi.


Perşembe günü Dakka’nın Banani bölgesindeki 22 katlı bir binada çıkan yangın sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yangındaki acı henüz dinmeden bu sabah yine çevre mahallelerin birinde bulunan bir halk pazarında bir yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası pazardaki 300’e yakın dükkan kül oldu.


Gulşan-1 bölgesindeki DNCC adlı bir halk pazarında bu sabah yerel saate göre 05.30’da aniden meydan gelen yangının kaynağı henüz açıklanmadı. 20 itfaiye ekibi hemen harekete geçerek yangını söndürdü ancak o ana kadar pazarın yarısı alev alev yandı. 300’e yakın dükkan tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ise yaşanmadı.



"Belediye tarafından her türlü adım atılacak"


Yangının hemen ardından Dakka Kuzey Büyükşehir Belediye Başkanı Atikul İslam, yangın bölgesini ziyaret ederek yangının söndürülme çalışmalarına ve pazarcılara yardımcı olabilmek için belediye tarafından her türlü adım atılacağını dile getirdi. İslam, yangının nedenini bulabilmek için ise araştırma ekibin kurulduğunu da vurguladı.



"Yangın söndüğünde bizim yasımızkimse dinlemiyor. Görmüyor"


Öte yandan aynı pazarda 3 Ocak 2017 tarihinde de bir yangın meydana gelmişti. 2017 yılında çıkan yangında ise pazarın tamamen yanmıştı. Pazarcılar, 2017 senesinde belediye tarafından verilecek yardım sözünün de tutulmadığını iddia etti.


Pazarcılar, "Yangın söndüğünde bizim yasımızı kimse dinlemiyor. Görmüyor. 2017 yılındaki yangından sonra devlet veya belediye tarafından pek bir yardım alamadık. Kendi çabalarımızla yine dükkanımızı kurduk. O da bugün yine kül oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:27
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