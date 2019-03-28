Dakka'da çok katlı binada yangın Yangının ofis olarak kullanılan "FR Tower" adlı çok katlı binada çıktığı bildirildi- Yerel basın, binada mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü duyurdu

DAKKA (AA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi. İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Banani semtinde ofis olarak kullanılan "FR Tower" adlı binada yangın çıktığını söyledi. Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi. Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti.

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