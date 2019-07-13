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"Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "O gece bir avuç hain ve zalim, dünya mazlumlarının umudu, sığınağı Türkiye'mizi ithal baltalarla devirmeye, yerine bir ihanet şebekesi koymaya kalkıştılar"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:24
"Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, millet iradesinin Pensilvanya iradesi ile değiştirilmeye çalışıldığını belirterek, "O gece bir avuç hain ve zalim, dünya mazlumlarının umudu, sığınağı Türkiye'mizi ithal baltalarla devirmeye, yerine bir ihanet şebekesi koymaya kalkıştılar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre "Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi" isimli fotoğraf sergisi, Gülhane Külliyesi'nde açıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, serginin açılışında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da millet iradesini Pensilvanya iradesi ile değiştirmeye çalışanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısı ve asil liderliği ile "rezil rüsva" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece bir avuç hain ve zalim, dünya mazlumlarının umudu, sığınağı Türkiye'mizi ithal baltalarla devirmeye, yerine bir ihanet şebekesi koymaya kalkıştılar. Çok şükür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısı ve asil liderliği, gazi milletimizin liderine, ülkesine kahramanca sahip çıkışı bereketine muvaffak olamamışlar dünya şahitliğinde rezil rüsva olmuşlardır. Çanakkale'de dönemin en güçlü armadasına 'Dur bakalım! Benim göğsümde bu yüce iman durdukça geçemezsin!' diyen bir milletin, bir inancın ve bir imanın devamı, 15 Temmuz gecesi hainlere gene aynı dersi vermiştir."

Konuşmanın ardından Rektör Erdöl ile beraberindekiler, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan serginin, 18 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:24
  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl

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