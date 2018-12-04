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Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet

Senegal'in başkenti Dakar'da açılan alışveriş ve ticaret fuarı FIDAK 2018'in güvenliği zırhlı kara aracı "Ejder Yalçın" ile sağlanıyor

04 Aralık 2018 Salı 00:18
Dakar'daki uluslararası fuarın güvenliği Türk yapımı zırhlı araca emanet

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Dakar Fuarı (FIDAK) alışveriş ve ticaret fuarının güvenliği, Türk malı zırhlı kara aracı "Ejder Yalçın"a emanet edildi.

Dakar Fuar Merkezi'nde perşembe günü başlayan FIDAK 2018'in resmi açılışı yapıldı. Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden firmaların katıldığı fuarda, 2 bin stantta mobilyadan beyaz eşyaya, gıdadan temizlik malzemelerine, tekstilden altına birçok ürünün satışı yapılıyor.

Afrika'nın en büyük uluslararası fuarlarından biri olan FIDAK'a 30'dan fazla ülkeden katılım sağlanıyor.

- Fuarın güvenliği Türk zırhlısına emanet

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fuarı, Türkiye'de üretilen zırhlı kara aracı Ejder Yalçın koruyor.

Fuarda ilk kez görev alan Ejder Yalçın'ın entegre ekipmanları sayesinde fuar alanı 24 saat gözetim altında tutuluyor.

- Esnaf ilgiden memnun

Fuarda ayakkabı standı açan Senegalli Abdulkadir Geylani Diop, fuara yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Fas'ta üretim yaptıklarını belirten Diop, fuarın açıldığı yıldan bu yana müşterilerinin giderek arttığını, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Fuara Mısır'dan katılan mobilyacı Yusuf Rezdi de FIDAK'a ilk defa iştirak ettiğini söyledi.

Lüks mobilyalar sattığı için alım gücü yüksek kesime hitap ettiklerinin altını çizen Rezdi, ilginin günden güne arttığını kaydetti.

Rezdi, fuarda Türkleri görünce mutlu olduğunu belirterek, Mısır halkı olarak Türk halkını kardeşten öte gördüklerini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve muvaffakiyeti için dua ettiklerini vurgulayan Rezdi, "Allah Türkiye'yi ve Mısır halkını korusun." dedi.

Bu yıl 2 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 16 Aralık'a kadar gezilebilecek.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 00:18
  1. Dakar Uluslararası Fuarı
  2. EJDER
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