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Dakar Belediye Başkanı Sall görevden alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'ın hapisteki Belediye Başkanı Sall'in görevine son verdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
Dakar Belediye Başkanı Sall görevden alındı

Sall, yayımladığı kararnameyle hakkındaki 5 yıllık hapis cezası ve 3,4 milyon dolarlık para cezası önceki günün onanan Dakar'ın muhalif belediye başkanı Khalifa Sall'i görevden aldı.

Bölgesel Yönetim, Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hakkındaki hapis kararının Sall'i belediye başkanlığı görevini sürdürmekten alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in bu kararı Bölgesel Yönetimler Genel Yasası'nın 135. maddesi uyarınca aldığı ifade edildi.

Mahkeme, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için Kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı. Khalifa Sall, 30 Mart'ta 5 yıl hapse ve 3,4 milyon dolar para cezasına mahkum edilmişti.

Öte yandan, Temyiz Mahkemesi'nin kararı 30 Ağustos'ta onamasıyla Khalifa Sall'in 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılamayacağı da kesinleşti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
  1. Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall
  2. görevdn alındı
  3. Khalifa Sall

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