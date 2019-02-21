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DAKA’dan ‘İran Genel Görünüm Raporu’

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hazırlanan ‘İran Genel Görünüm Raporu’ yayınlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:17
DAKA’dan ‘İran Genel Görünüm Raporu’

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hazırlanan ‘İran Genel Görünüm Raporu’ yayınlandı.


Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 bölgesinde hizmet veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde İran ile ilişkileri artırmak ve işbirliğini geliştirmek için özel olarak İran ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulan DAKA İran Masası tarafından hazırlanan ilk yayın niteliğinde olan ‘İran Genel Görünüm Raporu’ yayınlandı. İran’ın ekonomik yapısını tanımak ve iş dünyasına tanıtmak amacını taşıyan rapor kapsamında, başta Farsça metinlerden olmak üzere oldukça geniş ve ayrıntılı bilgiler derlenirken; tarım sektöründen sanayiye, madencilikten turizme kadar geniş bir yelpazede ilk defa bu ölçüde detaylı bilgiler Türkçeye kazandırıldı. İran devlet ve sivil toplum kurumlarının açıkladığı veriler, Farsçadan çevrilerek gerekli yerlerde İngilizce raporlarla desteklendi. Derlenen bilgiler iş dünyasının ihtiyaç duyacağı bir perspektiften ele alınarak ve yorumlanarak, bazen yeni bilgiler ve grafikler üretilerek iş dünyası ve ilgili diğer kesimler için geniş bir İran resmi ortaya konuldu.


‘İran genel görünüm, sektörler bakımından İran, dış ticaret ve iş dünyası için rehber’ olmak üzere dört kısımdan oluşan raporun ilk bölümü kısa kesitler ve genel bir bakış açısı ile İran’ı resmediyor. Genel bilgilerin ve sektörlerin kısa özetini veren ilk bölümden sonraki kısımlarda ana başlıklar hakkında detaylı ve kapsamlı bilgiler sunuluyor. Türkçe literatürde yer alan bilgiler için genellikle kısa bir özetten sonra ilgili kaynaklara yönlendirme tercih edilirken, Türkçede bulunmayan bilgiler için kapsam geniş tutularak ayrıntılı bilgiler sunulmaya çalışılıyor.


Raporun elektronik versiyonu http://daka.org.tr/haberler/600 adresinden indirilebilir. DAKA İran Masası tarafından yakın zamanda www.dakairanmasasi.org ve www.dakairanmasasi.com adreslerinden erişilebilen DAKA İran Masası web sitesi de hizmete sunulmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:17
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