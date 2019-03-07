DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı 2. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Van’da gerçekleştirildi.

Valilik Hüsrev Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hakkâri Valisi İdris Akbıyık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Vali Akbıyık, sözlerine yönetim kurulu başkanlığını devraldığı Bitlis Valisi Oktay Çağatay’a bölgeye yaptığı hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerini ve şükranlarını ileterek başladı. Vali Akbıyık, DAKA’ya fizibilite desteği programı kapsamında yapılan proje başvurularını değerlendireceklerini belirterek, “Ajansımız bünyesinde kurulan İran Masasının faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız. 2019 yılı güdümlü projeler hakkında yürütülen çalışmaları görüşeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı için belirlemiş olduğu mesleki eğitim teması ve bu kapsamda ajansımızın gerçekleştireceği faaliyetleri masaya yatıracağız. Ayrıca Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı kalkınma ajansları genel denetimi raporunda tespit edilen bulguları değerlendirerek toplantımızı tamamlayacağız” dedi.

Vali Akbıyık, sözlerini bütün Müslüman aleminin Regaip Kandili’ni kutlayarak ve toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek sonlandırdı.

Daha sonra DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından katılımcılara yürütülen çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muş Valisi Doç. Dr İlker Gündüzöz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van TSO Başkan Vekili Faruk Biner, Hakkari TSO Başkanı Servet Taş, Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan, Muş TSO Başkanı Erdal Koç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkari İl Genel Meclis Başkanı Gülüzar İliş, İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Birim Başkanı Mustafa Turna, Yönetici Asistan Betül Kuzhan, Uzman Cemalettin Sarıkaya katıldı.

DAKA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.