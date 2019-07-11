DAKA İran Masası’ndan Farsça web sitesi ve bölge bölge İran kitabı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan DAKA İran Masası, hazırladığı İran Raporu’ndan sonra İran ve Türkiye iş dünyalarını karşılıklı tanıtmak amacıyla yayınlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

DAKA İran Masası tarafından hazırlanan vewww.dakairanmasasi.com adresinden ulaşılabilen Farsça web sitesinde Türkiye hakkında detaylı bilgiler İran iş dünyasına sunuluyor. Sitede Türkiye’deki teşvikler, yatırım bölgeleri, her şehir ile ilgili kısa bilgiler ve her şehrin Farsça seslendirmeli tanıtım filmleri yer alıyor.

Ayrıca, hazırlanan bölge bölge İran kitabı ile İran’ın her bölgesi kısaca tanıtılarak; bölgelerin sanayi, turizm, tarım ve madencilik durumları hakkında bilgiler veriliyor. Bölge bölge İran kitabının https://bit.ly/2JAgwDL adresinden indirilebileceği de belirtildi.