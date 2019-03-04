DAK ekibinden Deprem Haftası bilgilendirme standı

Dorlion Arama kurtarma (DAK) ekipleri, Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir stant kurdu.

Hafta boyunca çeşitli etkinlik ve bilgilendirmelerde bulunan DAK ekipleri, Espark AVM önünde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Tanıtım çalışmaları ve depremden korunma hakkında bilgilendirme yapan ekip, kullandıkları alet edevatları da sergiledi. Deprem Haftası süresince vatandaşlara deprem ve depremden korunma hakkında bilgi alma fırsatı tanıyan DAK, yaptıkları çalışmaları, kullanılan ürünlerini anlatarak broşür dağıttı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAK Başkan Yardımcısı Abdullah Aydıngör, "İnsanlarımızın farkındalığını artırmak istiyoruz. Biz maalesef geçmişte yaşananları unutuyoruz. Bu haftanın özelliği dolayısıyla vatandaşlara bilgi veriyoruz. Deprem öncesinde, deprem sırasında deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarımız hakkında bilgilerde veriyoruz" dedi.