0553 313 94 23

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Fatih’te bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri elleri, ayakları koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı.

14 Temmuz 2019 Pazar 00:44
Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Fatih’te bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri elleri, ayakları koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Boğularak öldürülme üzerinde duran polis ekipleri şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü belirledi.



Fatih Karagümrük Zeynel Ağa Sokak’ta bulunan binadan kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar kedi ölüsü veya çöp olma ihtimaline karşın önce bodrum sonra da çatı katında aramalar yaptı. Herhangi bir şeyle karşılaşılmaması ve kokuların devam etmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olayın yaşandığı binaya gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda kokunun bir daireden geldiğini tespit etti.



Evden elleri ayakları koli bandı ile bağlı battaniyeye sarılı ceset çıktı


Bir süre dairenin kapısını ve zilini çalarak, evin sakinlerine ulaşmaya çalışan polis başarılı olamayınca çilingirden yardım istedi. Gelen çilingir dairenin kapısını açarak polis ekiplerine teslim etti. Eve giren polis ekipleri ise gördükleri karşısında şoka uğradı. Ekipler evdeki odanın birinde elleri bağlı koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Ekipler yaptıkları incelemede battaniyeye elleri ve ayaklarının bantla bağlı olduğu, kafasının üstünde yastık olduğu tespit etti. İncelemenin ardından şahsın 60 yaşlarında Muhittin Yıldız olduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Öte yandan sokaktan geçen vatandaşlar koku nedeniyle burunlarını kapatarak yürüyebildi.



Yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü tahmin ediliyor


Kötü kokuların artması üzerine yüzüne maske takan polis ekipleri, dairenin girişine şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ceset üzerinde çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü tespit etti. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, şahsın boğularak öldürüldüğü üzerinde duran polis ekipleri ise olayı derinlemesine araştırmak için çalışma başlattı.



“Üç gündür kötü kokular geliyor”


Üç gündür apartmandan kötü kokular geldiğini aktaran Erol isimli bina sakini, “Üç gündür kötü kokular geliyor. Biz kedi ölüsü veya çöp sandık. Bunun için bodrum katı ve çatı katını kontrol ettim ama bir şey bulamadım. Bunun üzerine polisi aradım, polis geldi. Çilingir yardımıyla eve girdi. Adam battaniyeye sarılı, kolları bağlıydı” dedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 00:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza!
    1. Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60..
    2. Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    3. ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye'..
    4. El feneriyle eve giren 2 hırsız..
    5. Daireden gelen kötü kokular vahşeti..
    6. Tatvan’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    7. "12 Punto TRT Senaryo Günleri"..
    8. Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü..
    9. ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki..
    10. Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı
    11. İzmir’de Nil İpek rüzgarı
    12. Iraklılar hükmet karşıtı kitlesel..
    13. Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu:..
    14. Nazilli’de traktörün altında kalan..
    15. Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk..
    16. Federica Mogherini Irak'ta..
    17. Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı
    18. Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    19. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2019
    21. Ekmeği ucuz satan fırıncıyı mahkemeye..
    22. Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı..
    23. Sudan'da taraflar arasındaki toplantı..
    24. "Cumhurbaşkanımızın sesi bize güç verdi"
    25. Camide namaz kılan kardeşini öldürdüğü..
    26. Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale..
    27. (Özel) 1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü..
    28. ABD'yi Barry Kasırgası vurdu! On..
    29. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    30. Danimarka'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi