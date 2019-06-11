0553 313 94 23

Daire müdürleri ile park alanında inceleme

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta 9 bin metrekarelik yeni bir park alanı için çalışmalarına hız verdi.

11 Haziran 2019 Salı 13:21
Daire müdürleri ile park alanında inceleme

Bartın Belediyesi Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta 9 bin metrekarelik yeni bir park alanı için çalışmalarına hız verdi.


Öğretmenevi karşısında ki 9.000m2’lik alanda hayata geçirilecek olan proje ile atıl durumda bulunan alan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile 7’den 70’e herkesin güzel vakit geçirebileceği sosyal bir alan haline getirilecek. Park Alanında incelemede bulunan Başkan Cemal Akın, ilgili daire müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren Yalı Sevgi Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırdık. Yapmış olduğumuz bu projelerle atıl durumda bulunan bu bölgelerimizi vatandaşlarımızın boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceği alanalar haline getirdik.Bu alanlarda 7’den 70’e her yaş gurubundan vatandaşlarımızın faydalanması bizleri çok mutlu ediyor. Şimdi ise bu çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi’ne taşınması ile boşalan bölgede içerisinde birçok sosyal donatıyı barındıran park projesini hayata geçireceğiz. Öğretmenevi karşısından başlayarak çevre yoluna kadar uzanan 9.000m2’lik alanda uygulayacağımız projenin içinde çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları olacak. Bir süre önce yapım çalışmalarını başlatmış olduğumuz bu güzel projeyi en kısa zamanda halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:21
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin sterline satıldı
    1. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    2. Mersin’de hijyen eğitimi
    3. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
    4. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    5. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    6. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    7. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    8. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    9. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    10. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    11. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    12. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    13. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    14. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    16. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    17. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    18. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    19. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    20. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    21. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    22. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    23. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    24. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    25. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    26. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    27. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    28. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    29. Filistin’den Batı Şeria'da Filistin..
    30. Mısırlı turistin unutkanlığı polisi..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!