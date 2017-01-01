Daire fiyatına dükkân

Yatırımcıların ilgisini çeken projede yer alan ikinci etap dükkanların satışına önceki gün başlandı.

Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, projenin yüksek prim potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, 'Meydan Ardıçlı’nın ilk etaptaki 30 dükkânın tamamı satıldı.

Şimdi 50 adetten oluşan, ikinci etap dükkanları satışa çıkarmış bulunuyoruz. Geri kalan 46 adet ticari ünitenin de kiralanması planlanıyor. Bu dükkanların metrekare fiyatları da 5 bin TL’den başlıyor” dedi.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise, projenin içinde yer alan metronun Ardıçlı İstasyonu’yla ulaşım sorununu kökten çözüldüğünü ifade etti. Meydan Ardıçlı, 2019’da teslim edilecek.