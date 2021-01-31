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Arsa Arazi Daire fiyatına 127.101.46 m2 arazi
Arsa Arazi

Daire fiyatına 127.101.46 m2 arazi

Konya ili, Karatay ilçesi, Kızören’de 127.101.46 m2 sulu tarım yapılan ve tarım faaliyetleri için gerekli herşeye uygunluğu bulunan devasa arazi icradan satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:24:00 -
Daire fiyatına 127.101.46 m2 arazi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan satış ilanında belirtilen 127.101,46 m2’lik sulu  tarım yapılan araziye 889.710,22 TL fiyat takdir edildi. İlk satışı 06.04.2021 günü saat 15.35-15.40 arası yapılacak tarım arazisinin büyüklüğü yönünden oldukça kârlı bir yatırım olarak görülüyor.

Yine aynı ilandaki diğer bir arazi olan ve sulu tarım yapılabilen 102.843,46 m2’lik taşınmaza ise 719.904,22 TL fiyat belirlenmiş. Bu taşınmazın ilk satışı da 06/04/2021 günü 15:50 - 15:55 arası Mezat Salonu-Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Karatay/KONYA’da yapılacak.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana satışı gerçekleştirilecek.

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