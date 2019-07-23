0553 313 94 23

Daimler ve Bosch’un "otomatik vale sistemi" onaylandı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri, otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verdi

23 Temmuz 2019 Salı 13:23
Daimler ve Bosch’un "otomatik vale sistemi" onaylandı

BERLİN (AA) - Alman şirketler Daimler ve Bosch’ın araçların park etme işlemini insansız bir şekilde çözdükleri “otomatik vale sistemi"ne Alman yetkililerin onay verdiği bildirildi.

Alman şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri tarafından otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, dünyanın ilk tam otomatik park etme sisteminin geliştirmeye 2015’te başlandığı belirtilerek, sistemin araç sahiplerine otopark alanında ve araçta bulunan sensörler sayesinde zaman kaybetmeden park yeri bulduğu ve otoparktaki boş alanların en etkili şekilde kullanma imkanı tanıdığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Markus Bosch, insansız sürüşün ve otonom park etmenin yarının hareketliliği için önemli yapı taşları olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz bu otomatik park sistemi, bu gelişim yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:23
  1. Bosch
  2. Daimler
  3. otomatik vale sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldıray Ölçek’ten Basın Bayramı kutlama mesajı
    1. Yıldıray Ölçek’ten Basın Bayramı..
    2. Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı
    3. Suudi Arabistan'da Husilere ait..
    4. Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı..
    5. Can Dinçer: ÖTV kaldırılırsa devlete..
    6. Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!
    7. Milletvekili Dülger’in basın Bayramı..
    8. Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER..
    9. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    10. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    11. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    12. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    13. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    14. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    15. Babaannesini darbederek parasını..
    16. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    17. Yaz okullarında eğitim gören..
    18. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    19. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    20. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama