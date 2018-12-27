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Daikin ısıtmanın da odağında

Daikin, 2 yıl önce segmentinin "en küçük" yoğuşmalı kombisini yaparak soğutmada olduğu kadar ısıtma alanında da iddialı olduğunu gösterdi- Avrupa Tasarım Merkezi ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarladığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden şekillendiren Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, 2018 yılında hem IF Tasarım Ödülü hem de Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:23
Daikin ısıtmanın da odağında

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektörü markası Daikin, 2 yıl önce segmentinin "en küçük" yoğuşmalı kombisini yaparak soğutmada olduğu kadar ısıtma alanında da iddialı olduğunu gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin'in "Isıtmayı Yeniden Tasarladık" sloganıyla piyasaya sunduğu Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, tasarım alanının en prestijli iki ödülünü kazandı.

Avrupa Tasarım Merkezi (EDC) ve Türkiye'deki Ar-Ge merkezinin birlikte tasarladığı ve küçük boyutlarıyla ısıtmayı yeniden şekillendiren Daikin Premix tam yoğuşmalı kombi, 2018 yılında hem IF Tasarım Ödülü hem de Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı.

Daikin Avrupa Tasarım Merkezi EDC ve Türkiye'deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık çalışması sonucu 7 milyon liralık yatırımla ortaya çıkan, ağırlığı sadece 27 kilogram, eni 40 santimetre, boyu 59 santimetre, derinliği de 25,5 santimetre olan Daikin Premix kombi, en küçük hacimli kombi olmanın yanı sıra taşıdığı üstün özelliklerle de ilgi odağı oluyor.

Geleceğin teknolojisi ile üretilen ve dünyanın en az yer kaplayan kombisi olan Daikin Premix kombi, daha ilk bakışta benzerlerinden ayrışarak küçük ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Daikin kombinin zarif ölçüleri yaşam alanlarında çok şık montaj biçimlerine olanak sağlıyor.

Tam yoğuşma teknolojisine sahip Daikin kombiyi özel kılan yönlerinden biri de, yine sektörde bir ilk olan özel tasarım eşanjörü. Bu küçük tasarımının başarılmasındaki ana etken; patentiaikin’e ait olan bu özel eşanjörde gizli. Bu sayede hem kombide çok uzun bir ömür hem de çok yüksek bir ısı transferi imkanı elde edilebiliyor. Yüzde 109’a varan oranlarda verimlilik değerleriyle çalışan Daikin kombi, enerji verimli frekans kontrol özelliğine sahip pompası ile de standart kombilere göre daha az elektrik tüketiyor.

Daikin Premix kombi estetik olduğu kadar sessiz de. Devir kontrollü fan teknolojisi ve taze hava emiş hattında kullanılan özel susturucusu sayesinde Daikin kombinin çalıştığının duyulması zor.

Dünyanın 150 ülkesinde, 90 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Daikin'in doğalgaz ile çalışan ilk ısıtma cihazı olan Daikin Premix kombi, Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıktı. Ürün, 6 yıl koşulsuz garanti sunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:23
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