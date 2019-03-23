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DAİB Başkanı Ethem Tanrıver’e ödül

EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:20
DAİB Başkanı Ethem Tanrıver’e ödül

EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da ödül aldığı gecede DAİB Başkanı Ethem Tanrıver de ödüle layık görüldü.


Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara geleneksel olarak düzenlediği “Avrasya Hizmet Ödülleri” Töreni ile 22 ödül takdim etti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Adil Aliyev, Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Damka, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Makedonya THP Genel Başkanı Enes İbrahim’in yanı sıra çok sayıda milletvekili, büyükelçi, belediye başkanı, iş insanı ile kültür ve sanat camiasından katılımcıların teşrifleriyle Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine geçilmeden fuayede semeni başında toplanan değerli misafirler günün geleneklerine uygun olarak Nevruz’u renkli görüntülerle kutladılar.


Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, geleneksel olarak düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri’nin önemine vurgu yaparak, Avrasya coğrafyasında var olan potansiyeli harekete geçirmek için EkoAvrasya’nın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve daha güzel yarınlar için gururla çalışacağını belirtti.


Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine sunduğu katkı nedeniyle plaketle ödüllendirildi.


Tanrıver plaketini Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Refat Cubarov’dan aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:20
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