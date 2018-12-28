McGurk gitti, kiralık katil 'Dahlan' geldi! Türkiye'ye karşı hain plan

Dahlan’ın planı Türkiye’nin, Haseke, Deyrizor ve Rakka’da siyasi-askeri etkinliğini önlemek. Tartışılan konular arasında ABD’nin PKK’ya verdiği silahların aşiretler tarafından toplanması ve DEAŞ’a destek bile var.

Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde 2015-2018 aralığında 'sömürge valisi' olarak görev yapan Brett McGurk'ün yerini Ortadoğu'nun kiralık katili olarak bilinen Muhammed bin Dahlan doldurmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Özel Temsilcisi sıfatıyla Suriye'ye gönderilen ve Trump'ın, "Tanımıyorum. Birçok kirli olayın müsebbibi" dediği McGurk, ABD askerlerinin bölgeden çıkacağının açıklanması sonrası istifa ettiğini duyurdu. McGurk'ün misyonu, BAE ve Suud veliaht prensleri tarafından Filistin asıllı Dahlan'a verildi. Arap dünyasında İsrail'in eli olarak bilinen Dahlan, PKK ve Esed'e yakın isimlerle Dubai, Kahire ve Amman'da gizli görüşmeler yaptı.

"Türkiye'nin etkinliğini nasıl önleyebiliriz?"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından desteklenen Dahlan'ın öncelikli hedefi Haseke, Deyrizor ve Rakka'da Türkiye'nin siyasi-askeri etkinliğini önlemek. Dahlan amaca binaen son dönemde 'siyasi kanat'tan Ahmed Carba, Nevaf Beşir, Hasan Abdulazim ve Heysem Menna gibi isimlerle biraraya geldi. Dahlan 'askeri kanat'tan ise Ceyş el-Megavir, Ceyş el-Aşair, Kuvvet ebu Abdo ve Kuvveti Senadid komutanlarıyla görüştü. Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerine yönelik karanlık senaryoların konuşulduğu toplantılara, Irak'ın işgalinde ABD ile birlikte hareket eden Iraklı eski subaylardan general Ebu Nasır da katıldı. Ebu Nasır, Irak'ta DEAŞ'ın çekirdek yapısının oluşumu döneminde Albay Hacı Bekir ile birlikte bölgede etkin rol alan isimlerden biriydi.

200 milyon dolar dağıttı

Aralık ayı başında Amman'da yapılan toplantı sonrası Suud İstihbaratı Suriye Masası Şefi Akiyd Abdurrezak bölgeye gönderildi. Suriyeli Ebu Salih Muheydi eşliğinde Deyrizor, Rakka, Resulayn, Ayn İsa, Münbiç ve Haseke bölgelerini gezen 6 kişilik Suudi heyet 200 milyon dolar dağıttı. Dahlan öncülüğünde yapılan toplantıları müteakip bölgeye gönderilen heyet, aşiret liderlerinden ilk planda PKK tarafından organize edilen Türkiye karşıtı toplantı ve gösterilere katılmalarını ve Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunmasını istedi.

DEAŞ'ı yine diriltecekler

BAE ve Suud öncülüğünde şekillenen yeni yapılanma, PKK'ya verilen silahların aşiretler tarafından toplanmasını ve DEAŞ'a destek verilerek Türkiye'nin operasyonlarını zorlaştırmayı hedefliyor. Muhammed bin Dahlan öncülüğünde oluşan yeni yapı, ilk planda PKK ve peşmerge tarafından alıkonulan 5 bin DEAŞ'lının Türkiye karşıtı 'mücadeleye' dahil edilmesini sağlayacak. Ardından Mısır-Sina, Libya, Tunus gibi ülkelerden DEAŞ'a yeni teröristlerin katılımı sağlanacak. Deyrizor'a bağlı Hecin bölgesinde sıkışan DEAŞ'ın eylem yoğunluğunun artması ve DEAŞ'ın üye sayısının 20 bine çıkarılması da Brett McGurk'ün boşluğunu doldurmak üzere görevlendirilen Dahlan ekibinin eylem planı dahilinde. Ortadoğu'nun en karanlık istihbarat servislerinden El-Muhaberat, DEAŞ'ın İdlib, Fırat Kalkanı ve Afrin'de hücre yapılanmalar kurması konusunda Dahlan'ın ekibiyle birlikte çalışacak.

Sınırsız sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden Hatay, Kilis ve Gaziantep’e intikal ettirilen araçlar, buradan sınır ötesindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gönderilerek Münbiç harekâtında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Çankırı’dan hareket eden ve üzerinde çok sayıda tank ile zırhlı araç bulunan trenler de, intikalin boyutu düşünüldüğünde Suriye’de PKK’nın imhasına yönelik yakında başlayacak operasyonların boyutunu gözler önüne seriyor. Geçişler sırasında konvoyu koruma amaçlı geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Münbiç tüneli​

Terör örgütü PKK, Suriye’de Fırat nehrinin batısında işgal ettiği Münbiç ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor. ABD’nin hava desteği ve silah yardımlarıyla Ağustos 2016’da ilçeyi terör örgütü DEAŞ’tan ele geçiren PKK, Türkiye’nin askeri harekâtına karşı hazırlıklara devam ediyor. Münbiç’te bazı tünellerin içerisinden elde edilen videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının sürdüğü görülüyor. Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor. Eğilmeksizin ve silah teçhizatıyla rahatlıkla yürüyebilecek genişlikte kazılan tüneller, ilçe merkezini çevreliyor. Teröristler, kayalık alanların içine açtıkları tüneller sayesinde hava saldırılarından korunmayı, çatışma sırasında cephe hattı ilerisine arkadan çıkarak ani taarruzlar yapmayı ve gerektiğinde saklanarak geri çekilmeyi amaçlıyor.

(Yeni Şafak)