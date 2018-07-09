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Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar nelerdir?

Dahiliye nedir? Hangi hastalıklara bakar?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:01
Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar nelerdir?

DAHİLİYE NE DEMEK?

İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken  tedbirler noktasında bilinçlendirir ve yönlendirir.

DAHİLİYE HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı içine alır.

Ağız kuruluğu

Karın ağrısı

Göğüs ağrısı ( sol kol ile ilgili ağrılar )

Mide ağrısı

Sıklıkla idrara çıkma

Gastrit

Mide ekşimesi

İshal ve kabızlık

Tansiyon ( buna bağlı baş dönmesi, kulak çınlaması, mide bulantısı, burun kanaması ve kalp ağrıları…)

Terleme

Kalp, Damar, Aort, Damar sertliği, Hipertansiyon, Yüksek tansiyon, Hipotansiyon, Düşük tansiyon, Kalp krizi, Kalp yetmezliği, Taşikardi, Çarpıntı gibi rahatsızlıklar için dahiliye bölümüne görünebilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:01
  1. dahiliye

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