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Daha yaşanabilir kent için bir araya geldiler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:22
Daha yaşanabilir kent için bir araya geldiler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Zorluoğlu, amaçlarının daha yaşanabilir bir kent oluşturmakolduğunu ifade ederek, “Bu anlamda başta sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları olmak üzere herkesin görüşünü önemsiyoruz. Trabzon’u ortak akılla ileriye taşıyacağız” dedi.


Zorluoğlu, yaklaşık 3 aylık görev döneminde yaptıkları çalışmalarla ilgili TTSO yönetimine bilgi verdi ve fikirlerini dinledi.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da şehrin ileriye taşınması adına yapılacak her türlü çalışmaya iş dünyası olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:22
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