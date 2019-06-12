0553 313 94 23

Daha temiz bir Şehzadeler için hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin 7 ayrı noktasında başlattıkları çalışmalar ile daha güzel ve yaşanabilir bir Şehzadeler için mesai yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:17
Daha temiz bir Şehzadeler için hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin 7 ayrı noktasında başlattıkları çalışmalar ile daha güzel ve yaşanabilir bir Şehzadeler için mesai yaptı.


Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler temiz, güzel ve yaşanabilir bir Şehzadeler için ilçenin 7 ayrı noktasında hummalı bir çalışma başlattı.Sıcak yaz günlerinde çöp konteynırlarının vatandaşları rahatsız etmemesi için çalışmalarına hız veren Temizlik İşleri ekipleri, akşam saatlerinde de çalışarak muhtelif bölgelerdeki çöp konteynırlarını yıkayarak, konteynırların bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptı. Temizlik İşleri ekipleri Şehzadeler Belediyesi ve TCDD Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Akpınar ve Adnan Menderes Mahalleleri arasında yer alan ve yapımı kısa süre önce tamamlanan yaya alt geçidinde de temizlik çalışması gerçekleştirerek, yaya geçidini kullanıma hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise park ve bahçelerde çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Gökbel Mahallesi’nde leylandi dikimi gerçekleştiren ekipler, Utku Mahallesi’nde çiçek ve peyzaj çalışması yaparak hem göze hem gönüllere hitap eden bir çalışmaya imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Nurlupınar Mahallesi, Alaybey Mahallesi ve Sakarya Mahallesi’nde mesaideydi. Mahallelerde bozulan kaldırımlardaki parke taşları elden geçirilirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL
    1. Galatasaray’ın borcu: 3 milyar 19..
    2. Sel, mezarları söküp götürdü
    3. AK Partili isim taşı gediğine koydu:..
    4. Galatasaray'ın borcu 3 milyar 19..
    5. İstanbul'da sağanak
    6. ADH’de afet ve acil durum tatbikatı..
    7. Polisin öldüğü yasak aşk cinayeti..
    8. Türkiye İSG alanında Fas'a örnek olacak
    9. Yüreğir’de ibadethaneler düzenli..
    10. Yeşilboğaz: "Çocuk işçiliği insanlığın..
    11. Meteorolojiden İstanbul için sağanak..
    12. İznik Gölü’nde yeni keşifler
    13. Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    14. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    15. Göcek’te deniz dibi temizliği
    16. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    17. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    18. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    19. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    20. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    21. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    22. Bakan Soylu’dan Temel..
    23. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    24. Kocaeli'de sağanak
    25. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    26. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    27. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    28. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    29. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    30. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu