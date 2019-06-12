Daha temiz bir Şehzadeler için hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin 7 ayrı noktasında başlattıkları çalışmalar ile daha güzel ve yaşanabilir bir Şehzadeler için mesai yaptı.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler temiz, güzel ve yaşanabilir bir Şehzadeler için ilçenin 7 ayrı noktasında hummalı bir çalışma başlattı.Sıcak yaz günlerinde çöp konteynırlarının vatandaşları rahatsız etmemesi için çalışmalarına hız veren Temizlik İşleri ekipleri, akşam saatlerinde de çalışarak muhtelif bölgelerdeki çöp konteynırlarını yıkayarak, konteynırların bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptı. Temizlik İşleri ekipleri Şehzadeler Belediyesi ve TCDD Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Akpınar ve Adnan Menderes Mahalleleri arasında yer alan ve yapımı kısa süre önce tamamlanan yaya alt geçidinde de temizlik çalışması gerçekleştirerek, yaya geçidini kullanıma hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise park ve bahçelerde çiçek dikimi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Gökbel Mahallesi’nde leylandi dikimi gerçekleştiren ekipler, Utku Mahallesi’nde çiçek ve peyzaj çalışması yaparak hem göze hem gönüllere hitap eden bir çalışmaya imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Nurlupınar Mahallesi, Alaybey Mahallesi ve Sakarya Mahallesi’nde mesaideydi. Mahallelerde bozulan kaldırımlardaki parke taşları elden geçirilirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.