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Daha temiz bir Bingöl kampanyası kapsamında çöp kovaları yerleştirildi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğünce kentin ana arterleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sokaklara sabit çöp kovaları monte edildi.

25 Haziran 2019 Salı 16:19
Daha temiz bir Bingöl kampanyası kapsamında çöp kovaları yerleştirildi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğünce kentin ana arterleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sokaklara sabit çöp kovaları monte edildi.


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘Daha temiz bir Bingöl’ kampanyası çerçevesinde kent merkezi ile nüfusun yoğun olduğu mahallelerdeki ana caddelere 50 yeni çöp kovası kurulduğu belirtildi.


Açıklamada, “Şehir merkezinde Genç, İnönü, Kültür Caddeleri ile Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Gündoğdu, Karşıyaka Mahallesi gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu muhtelif cadde ve sokaklara 50 yeni çöp kovası monte edildi. Belli aralıklarla yerleştirilen modern çöp kutuları, şehrimizin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra caddelerin temizliğine de ayrı bir önem kattı” denildi.


Temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamanın devamında,"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekiplerimiz, il genelinde düzenli bir şekilde temizlik işlerini yürütüyor. İlimizi daha temiz, daha yaşanılabilir bir il haline getirmek amacıyla yürüttüğümüz temizlik çalışmalarına vatandaşlarımız da destek vermeli. Özellikle çöp dökme saatlerine riayet etmelidir. Bu husus ilimizin genel temizliği konusunda son derece önemlidir. Kararlıkla sürdürdüğümüz çalışmalara verilecek destek, ‘Temiz bir Bingöl’ hedefine bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır. Çevreye karşı duyarlı olan vatandaşlarımız, çöp saatlerine uymayan veya bilinçsizce çevreye zarar veren bireyleri uyarmalıdır.Unutulmamalıdır ki Çevreye karşı duyarlı olan her birey, yarının geleceği çocuklarımıza daha temiz bir Bingöl bırakmak için çaba sarf eden bireydir”ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:19
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