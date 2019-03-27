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Daha sağlıklı bir Manisa için çalışılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Alaşehir ilçe merkezine 25 milyon TL yatırımla yeni bir tesis kazandırmak için başladığı atıksu arıtma tesisinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
Daha sağlıklı bir Manisa için çalışılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Alaşehir ilçe merkezine 25 milyon TL yatırımla yeni bir tesis kazandırmak için başladığı atıksu arıtma tesisinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir’e 25 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir tesis inşa ediliyor. İlçede yıllar önce yapılmış ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan tesisin yanına yapılan yeni atıksu arıtma tesisi uzun yıllar Alaşehir ilçe merkezine hizmet edecek. Tesiste, idari ve çamur susuzlaştırma binalarında betonarme imalatlar tamamlanırken sıva ve seramik işlerine başlandı. Öte yandan proje dahilinde, kum ve yağ tutucu ünitesinde betonarme imalatları, çöktürme havuzlarında da zemin ıslahı işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.



Atıksu arıtma tesislerine 239 milyon TL yatırım yapıldı


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Gediz ve Bakırçay Havzalarının temizlemesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Bugüne kadar ilimiz genelinde 4 atıksu arıtma tesisi inşa ettik. İlçe ve belde belediyelerinden devraldığımız ve yüksek işletim maliyetleri nedeniyle çalıştırılamayan 13 tesisi yeniden faaliyete aldık. Alaşehir merkez ve Kavaklıdere Mahallesi’ne ise yeni tesisler inşa ediyoruz. Bu tesislerimize şu ana kadar 239 milyon TL yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de atıksu arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Daha sağlıklı bir Manisa, daha sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz. Hayata geçirilen bu yatırımların önemi önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacak. Gediz ve Bakırçay yeniden özlenen günlerine kavuşacak. Yapılan yatırımlar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
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