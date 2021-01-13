Daha önceden pozitif olmuş kişi aşı yaptırabilir mi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, aşı uygulamasında antikor seviyesine bakarak tercih yapılmadığını, sınıflama ve öncelik sıralaması olduğunu belirtti.

Daha önceden pozitif olanlar aşı olacak mı?

Prof. Dr. Gerek, aşı uygulamasındaki öncelik sıralamasında 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirterek, “Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok” dedi.