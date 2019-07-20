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Daha önce Kur'an-ı yakmıştı... Irkçı vekil Müslümanları yine tahrik etti!

Kur'an-ı Kerim yakan, ırkçılıktan suçlu bulunan, Müslümanlar hakkında soykırım tehditleri savuran ırkçı lider Rasmus Paludan, büyük bir provokasyona imza attı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:30
Daha önce Kur'an-ı yakmıştı... Irkçı vekil Müslümanları yine tahrik etti!

Danimarka'daki bütün Müslümanları ülkeden sınır dışı etmek ve ülkede İslam'ı yasaklamak gibi bir ideali olan ırkçı milletvekili Paludan yanına polisleri alarak bir Müslüman mahallesine gitti. Burada video kaydı yaparak insanları tahrik eden Paludan'a polis yakın koruma sağladı. Mahalle sakinleri ırkçı lidere tepki gösterirken polisin hemen silahına sarılması dikkatlerden kaçmadı. Paludan bu olayı "Danimarka'da ilk kez bir siyasetçi polis tarafından korunmak zorunda kaldı" diye paylaşarak provokasyona sosyal medya üzerinden devam etti.

Parlamento önünde Kur'an-ı kerim yaktı

Mart ayında, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını engellemek isteyen aşırı sağcı-ırkçı lider Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yakarak görüntüleri kayda aldırmıştı.

"Düşmanımız İslam ve Müslümanlar"

Irkçı milletvekili Paludan Aralık 2018'de bir videodaki açıklamasında "Düşmanımız İslam ve Müslümanlar. Dünyada tek bir Müslüman bile kalmaması en iyi şey olurdu. Böylelikle nihai amacımıza ulaşmış olurduk" diyerek nefret söyleminin de ötesine geçerek adeta soykırımı hatırlatan ifadeler kullanmıştı.

Paludan 2017'de kurduğu Stram Kurs isimli aşırı sağcı-ırkçı partiyle adını duyurdu. Partinin ismi Türkçede "tavizsiz duruş" anlamına gelirken, Danimarka'daki göçmenlere ve özellikle Müslümanlara karşı radikal yaptırımları sembolize ediyor. 

Irkçılıktan suçlu bulundu

Geçtiğimiz nisan ayında milletvekili Rasmus Paludan Afrikalıların daha az zeki olduklarını iddia eden açıklamaları üzerine Danimarka mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. 

Kendilerine "etnik Danimarkalılar" diyorlar

Kendilerine etnik Danimarkalı diyerek "saf ırk" olduklarını vurgulayan Paludan'ın kurduğu ırkçı parti, özellikle Nazi söylemlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

KAYNAK:HABER 7 / DIŞ HABERLER SERVİSİ

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:16
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