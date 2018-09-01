Roger Waters'tan Trump'a sert gönderme

İngiliz Rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde verdiği konserde hazırladığı sahne şovunda ABD Başkanı Donald Trump'a sert bir göndermede bulundu.

Waters'ın 'Charade' şarkısında gerçekleştirilen ışık şovu sırasında Trump'ın görselleri sahnedeki ekrandan gösterildi. Görsellerden birinde Trump, kadın makyajıyla, bir başkasında ise domuz olarak gösterildi. Şarkının bitmesinin ardından ise Waters'ın arkasında bulunan duvara Rusça "Trump bir domuz" sloganı yansıtıldı.

Waters, 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği röportajda da Trump'ı sert sözlerle eleştirmiş, "Trump'ın yaptığı sadece tek bir iyi şey var, Rusya ile ilişkileri yeniden inşa etmek" ifadesini kullanmıştı.

"İSRAİL'İ ELEŞTİRDİĞİM İÇİN..."

Ünlü müzisyen Waters, daha önce meslektaşlarının işgalci İsrail'in Filistin politikalarını eleştirmekten neden kaçındıklarını açıklamıştı. Waters, "Eğer bunu yapacak olurlarsa kariyerleri fazla uzun sürmez. İsrail'i eleştirdim diye Nazi ve anti-Semitik olmakla suçlanıyorum." demişti.