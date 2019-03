Daha önce gasp ettiği iş yerine pompalı tüfekle saldırdı

Bolu’da, daha önce gasp ettiği işyerine gelen Emre C. isimli şahıs, husumetlisi olan Emin Ö. içerideyken pompalı tüfekle işyerine saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre C. isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan Emin Ö.’nün işlettiği markete gelerek yanında getirdiği pompalı tüfekle işyerine 2 kez ateş etti. Kurşunların işyerinin içine girmesiyle büyük panik yaşayan Emin Ö., yere yatarak acil durum butonuna bastı. Saldırgan Emre C., 2 kez ateş ettikten sonra işyerine girerek Emin Ö.’ye tehditler savuran Emre C., vatandaşların ‘polis geliyor’ diyerek korkutmasıyla yanında getirdiği tüfeği markette bırakarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

Panik butonu ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, saldırıya uğrayan işyerinde incelemelerde bulundular. Saldırıdan yara almadan kurtulan Emin Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen Emre C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca, Emre C.’nin daha önce aynı işyerine gelerek gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.