Daha önce de tarih vermiş, var olan ilacı duyurmuştu... Ercüment Ovalı yine tarih verdi!

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önleyici tedavi bulma çalışmaları yürütüyor" şeklinde Kemalist kesim tarafından pohpohlanan Prof. Ercüment Ovalı, HaberTürk'ten Kübra Par'a konuştu. Daha önce, ilaç geliştireceği algısı oluşturarak dikkatleri üzerine çeken ama koronavirüs tedavisinde hali hazırda kullanılan bir ilacı "işe yarıyor" diye kamuoyuna duyuran ve insanların duygularıyla oynayan Ovalı bu kez aşı için tarih verdi.

Aşı bulunursa ilk olarak kendi üzerinde deneyeceğini açıklayan Ovalı, “Şu an aşı üzerinde çalışan 8 grup içinde sizden başka geleneksel aşı üzerinde çalışan var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi’nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla işbirliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK’ın düzenlediği son toplantıda onlara 'Size yardım edelim' dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var.

Hatta aramızda şöyle bir konuşma geçti. Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye’de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz."

“Biz kapitalist değiliz. Eğer aşıma güveniyorsam deneklere vermeden önce kendime yapmam lazım” diyen Ovalı, 1 Şubat tarihini işaret ederek şunları söyledi:

"Görünen o ki yurtdışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz."