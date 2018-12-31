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"Daha fazla sorumluluk almalıyız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Kendi çıkarımız için daha fazla sorumluluk almalıyız"

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
"Daha fazla sorumluluk almalıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin, çıkarı için dünyada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Merkel, yeni yıl mesajında, Almanya’nın yarından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğini iki yıllığına üstleneceğine hatırlatarak, burada küresel sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

"Kendi çıkarımız için daha fazla sorumluluk almalıyız.” ifadesini kullanan Merkel, insani ve kalkınma yardımlarının yanında savunma harcamalarını da artıracaklarını kaydetti.

Almanya'nın, Avrupa Birliği’nin (AB) daha sağlam hale gelmesi ve karar verme kabiliyetinin artması için çaba harcayacağını vurgulayan Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasına rağmen bu ülke ile yakın partner olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Merkel, halkın mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasıyla AB’nin gelecekte de barış, refah ve güvenlik projesi olarak kalması için katkı sağlayabileceklerine işaret etti.

İklim değişikliği, göçün yönetilmesi ve uluslararası terörizme karşı mücadelenin gelecek için önemli konular olduğunu vurgulayan Merkel, bu sorunların başkalarının çıkarlarını da düşünerek çözülebileceğini belirtti.

Merkel, Almanya’da refahı ve insanların geçim kaynaklarını güvence altına almak için hükümetin yeni teknolojilere geçiş konusundaki yapısal değişikleri ve dijital ilerleme stratejisine ilişkin adımları kararlılıkla attığını ifade etti.

Samimiyet, hoşgörü ve saygı gibi değerlerin bu ülkeyi güçlü kıldığının altını çizen Merkel, bu değerlerin korunması gerektiğini dile getirdi.

Merkel, 2017'de yapılan seçimlerden sonra hükümetin ancak 2018'de kurulabildiğine ve ardından koalisyon ortakları arasında çıkan tartışmalara da işaret ederek, zor geçen bir siyasi yılın sona erdiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:36
  1. 2019
  2. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  3. yeni yıl mesajı

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