0553 313 94 23

"Daha fazla güvenlik için Huawei tercih edilmeli"

Huawei'nin Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Ping:- "Daha fazla güvenlik için Huawei tercih edilmeli"- "ABD'nin 5G teknolojimize yönelik güvenlik suçlaması için hiçbir kanıtı yok"

03 Mart 2019 Pazar 14:52
"Daha fazla güvenlik için Huawei tercih edilmeli"

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Guo Ping, Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Huawei’nin dünyada büyük ölçekte 5G çalışmaları yapan ilk şirket olduğunu aktararak, Huawei'nin dünyadaki en güçlü ve akıllı 5G ağlarını nasıl geliştirdiğini anlattı.

Ping, 5G ağlarının güvenliği konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını belirterek, endüstrinin tüm bileşenlerini, hükümetlerle birlikte çalışarak ortak bir siber güvenlik standardı oluşturmaya davet etti.

Huawei’nin 5G’de dünya lideri olarak konumlandığını vurgulayan Ping, güvenliğin, şirketin inovasyona olan bağlılığının temelini oluşturduğunu aktardı.

Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'nin 5G ağlarının büyük ölçekli dağıtımını yapan ilk şirket olduğunu kaydeden Ping, "Mühendislik bilimine ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar fazla değer yaratabiliriz. Huawei olarak dünyanın herhangi bir yerindeki taşıyıcılara güçlü ve akıllı 5G ağlarını herkesten daha hızlı götürebiliyoruz. Huawei, 5G’de dünya lideridir. Siber güvenlik olmadan inovasyonun hiçbir anlamı olmadığını da çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.


- Huawei’ye ABD hükümeti tarafından yöneltilen iddialar


Guo Ping, konuşmasının ikinci yarısında, Huawei’ye ABD hükümeti tarafından yöneltilen iddialara yanıt verdi ve GSMA tarafından yapılan tavsiyelere atıfta bulunarak, hükümetler ve mobil operatörlerin birlikte çalışması için gerçeğe dayalı düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Herkes için güvenli bir siber ortam oluşturmak için standartlara ve gerçeklere dayalı düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını belirten Ping, şunları kaydetti:

"Hepimizin güvenebileceği bir sistem oluşturmak için sorumluluğa, standartlara ve açık düzenlemelere ihtiyacımız var. Son tavsiyelere tamamen katılıyorum. Hükümetler ve mobil operatörler Avrupa'nın güven testi ve belgelendirme sistemi üzerinde anlaşmaya varmak için birlikte çalışmalıdır. NESAS çok iyi bir fikir ve dünyaya yayılmasını temenni ederim."

ABD’nin son dönemdeki suçlamalarına da cevap veren Ping, "ABD'nin 5G teknolojimize yönelik güvenlik suçlaması için hiçbir kanıtı yok. İroni şu ki; ABD ‘Cloud Yasası' ile kendi şirketlerine özel verilerin erişimi konusunda izin veriyor. Huawei hiçbir zaman arka kapıları kullanmadı ve asla başkalarının ekipmanlarımızla bunu yapmasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:52
  1. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya hazırlanıyor! Geri sayım başladı
    1. Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya..
    2. Aşık Seyrani Mahallesinden Başkan..
    3. Vali Deniz ve eşinden şehit annesine..
    4. 6. Uluslararası Yoga Koreografi..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    6. Balkan Masterler Salon Şampiyonası..
    7. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    8. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    9. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    10. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    11. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    12. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    15. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    16. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    17. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    18. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    19. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    20. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var