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"Daha diri olabilmek için milli kültüre ve tarihe sahip çıkacağız"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş:"Geleceğimize güvenle bakabilmek için, dağılıp parçalanmamak için, bizi bölmek, bölüştürmek isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültürümüze, tarihimize sahip çıkacağız"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:14
"Daha diri olabilmek için milli kültüre ve tarihe sahip çıkacağız"

İZMİR (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, geleceğe güvenle bakabilmek, bölmek, parçalamak isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültüre ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İzmir Ülkü Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verildiği iftar programı düzenlendi.

Meydanda kurulan masalarda oturarak ezanı bekleyenler, akşam ezanının ardından oruçlarını açarak şehitler için dua etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rahmet kapılarının açıldığı mübarek ayda Türk-İslam dünyasının hasret kaldığı huzur ve esenliğe kavuşmasını temenni eden Ateş, "Milleti diri ve iri tutan, bir tutan, ideallerine ve değerlerine sımsıkı sarılmasını sağlayan milli şuurdur. Milli şuur, istiklalimizin ve istikbalimizin emniyet kilididir. Milli şuurun kazanılması ise ancak milli hafızayla olur. Milli hafıza, bir milletin tarih boyunca tecrübe ettiklerinin kuşaktan kuşağa yazılı ya da sözlü olarak aktarılması suretiyle oluşan ortak hafızadır. Milletleri millet yapan ana unsur, milli ruhu ve heyecanı zinde tutan, geleceğe ümitle bakmasını sağlayan kuvvet budur." diye konuştu.

Sinan Ateş, istikbali sağlam temeller üzerine inşa etmenin yolunun tarihi doğru okumaktan ve medeniyet değerlerini iyi anlamaktan geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğimize güvenle bakabilmek için, dağılıp parçalanmamak için, bizi bölmek, bölüştürmek isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültürümüze, tarihimize sahip çıkacağız. Tarihi bilmek geçmişe takılıp kalmak değil geçmişle bağlarımızı korumak içindir."

İftar programına, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve ülkücüler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:14
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