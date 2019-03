RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her alanda iyileşme sağladık. Türkiye'yi büyüttük ama her şeyi çözdüğümüz ve her sorunu hallettiğimiz iddiasında değiliz. Daha çok yapacak işimiz var." dedi.

Yazıcı, Çayeli ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin merkezinde millet olduğunu, bu merkezden hiçbir zaman sapmadıklarını belirterek, "Şaşmadık. Yola çıkarken öyle dedik. Rotamızı siz çizdiniz ve siz gösterdiniz. Siz ne diyorsanız o dedik. Türk siyasi tarihinde rahmetli Adnan Menderes 'Yeter söz milletin' demişti. 3 Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti kadroları olarak destek ve yetki beklerken onu tekrarladık ve şunu ilave ettik. 'Sadece söz değil, karar da sizin.' dedik." ifadesini kullandı.

Yazıcı, hiç eğilmediklerini vurgulayarak, "Dikleşmeden dik durmak AK Parti'nin liderinde temayüz eden karakteristik bir özelliğidir. Sizin yüzünüzü hiçbir yerde kızartacak, utandıracak hiçbir iş yapmadık. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki kadrolar erdemle cesaretle irfanla milletin hak ve hukukunu korumak, hayat standardını yükseltmek, önündeki engelleri ortadan kaldırmak için siyaset yapan kadronun adıdır. Diğerlerinden farkımız bu. Biz siyaseti millete hizmet etmek, sorunlarını çözmek, ülkemizi büyütmek, hayat standardını yükseltmek için gece gündüz çalışan kadrolarız. Biz diyoruz ya 'Durmak yok, yola devam', kendimize söylüyoruz. Milletten yetki alan kadroların işi Ankara'da yan gelip yatmak değil. Üreteceksin, koşacaksın, terleyeceksin ve dertli olacaksın. Hem vatana, hem millete hem de bayrağa sevdalı olacaksın. AK Parti budur." diye konuştu.

- "Doğru bildiğimizi açıkça size söyleme erdemine sahip insanlarız"

Yazıcı, seçime birkaç gün kaldığını anımsatarak, "Sandığa gideceğiz. Türlü söylentiler duyuyoruz. Sakın itibar etmeyin. Bizden duymadığınız herhangi bir söylentiyi bizlere asla addetmeyiniz. Biz doğru bildiğimizi açıkça size söyleme erdemine sahip insanlarız. Aziz milletimizden gizli saklı hiçbir işimiz ve hiçbir hesabımız olamaz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası kuruluşlardan görevini yapmayanlara karşı dillendirdiği vicdani değerler dolayısıyla hedef halinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu seçimde millete yaslanan Recep Tayyip Erdoğan'ın halk nezdinde desteği ne olacak, ona bakıyorlar. Arzu ediyorlar ki bu destek azalsın. 31 Mart günü Türkiye aleyhinde beklenti içinde olanlara ders vermeye kararlı mı Çayeli? Bunu lafta bırakmamalıyız. Dostumuz ve nazımız geçtiğimiz herkese bu gerçeği hatırlatmalıyız. Fantezi yapma lüksümüz yok. Biz çok iş yaptık. Türkiye'nin her sorununa el attık. Her alanda iyileşme sağladık. Türkiye'yi büyüttük ama her şeyi çözdüğümüz ve her sorunu hallettiğimiz iddiasında değiliz. Daha çok yapacak işimiz var. Birlikte yapacağız."

Yazıcı, konuşmasının ardından vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.