HAKKARİ (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz." dedi.

Cirit'in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un da aralarında bulunduğu heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Çarşı merkezinde esnafı gezip vatandaşlarla sohbet eden Cirit ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'a makamında ziyarette bulundu.

Cirit, burada yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van'da iki gün zaman geçirdiklerini belirten Cirit, "Ahlat'ta da 1986-89 yıllarında görev yapmıştım. 39 yıl önce gene bir haziran ayında hakim yardımcısı olarak Hakkari'ye tayin olmuştum. Van'a gelmişken Hakkari'ye gelmemek olmazdı. Burada sayın protokol yöneticileriyle görüştük, daha sonra hakim ve savcılarımızla buluşacağız." dedi.

"Burada olmamızın nedeni, biz bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti 82 milyon vatandaşı 800 bin kilometrekarelik bir vatan parçasında bir ve birlikte olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik" diyen Cirit, şöyle konuştu:

"Burada çarşıda vatandaşlarımızla da görüştük. İnşallah daha güzel günler gelecek Hakkari'ye, terörsüz günler. Bu arada jandarmamızın 180. kuruluş yıl dönümü, onu da burada kutladık. Vatan sathında kahramanca asayişimizi sağlayan ve güvenliğimizi sağlayan kahraman silahlı kuvvetlerimizin temsilcileriyle burada görüştük. Bu coğrafya önemli bir coğrafya. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetiyle burada halkımızla birlik, beraberlik içerisinde daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz."

Burada karşılıklı hediye takdiminin ardından Mir Kalesi'ni ziyaret eden Cirit ve beraberindekiler, daha sonra adliye binasına geçerek hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Heyete ziyaretlerinde, Vali Akbıyık, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.