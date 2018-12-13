BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, terör örgütü mensuplarınca 1992 yılında Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 10 kişinin şehit edilmesine ilişkin, "Daha bir aylık, ismi konulmamış evladımızı diri diri yaktılar. 3, 4, 8 ve 10 yaşındaki evlatlarımızı hunharca katlettiler." dedi.

Şahin, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 10 kişinin mezarlarını ziyaret ederek, Gök ve Tunç ailelerinin mensuplarıyla bir araya geldi.

Terör örgütü PKK'nın 26 yıl önceki saldırısını anımsatan Şahin, teröristlerin güvenlik korucusu iki ailenin evindeki kadın ve çocukları hunharca katlettiğini söyledi.

Şahin, "Latife Gök 70, Fahriye Gök 35, Behçet Tunç 16, Abdurrahman Gök 14, Sultan Gök, Şükrü Gök 10, Gülbahar Tunç 8, Emrullah Gök 4, Haşim Gök 3 yaşındaydı. Bir de daha ismi konmamış bir aylık bebeğimiz vardı. Daha bir aylık, ismi konulmamış evladımızı diri diri yaktılar. 3, 4, 8 ve 10 yaşındaki evlatlarımızı hunharca katlettiler." ifadelerini kullandı.

- HDP'deki açlık grevleri



HDP üyelerinin açlık grevlerini anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bazıları İnsan Hakları Günü'nde bu çocuklarımızın katili olan terörist başının sözde tecridini protesto etmek için açlık grevi yaptılar. Akıllarınca ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünden soruyorum, bir aylık yavrumuzun, 3 yaşındaki Haşim'in ve 4 yaşındaki Emrullah'ın yaşam hakkı yok muydu. İnsan haklarının en önemlisi ve en kıymetlisi yaşam hakkı değil midir? Bu vatandaşlarımız katledildiği zaman, bugünkü insan hakları havarileri neredeydi? Daha dün günahsız 22 yaşındaki Aybüke öğretmenimizi katlederken, bu insan hakları savunucuları neredeydiler? Katillerin haklarını savunmayı biliyorsunuz. Peki, bu çocuklarımızın hakkını kim savunacak?"

Onların derdinin insan hakkı gibi değerli bir kavramı istismar ederek, terörizme yol ve yer açmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz, sonuna kadar terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşayacağız ve yaşatacağız." ifadelerini kullandı.