“Daha adil bir dünya mümkün”

2014 yılından bu yana, Türkiye’nin- ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak vazifesini yapmakta olan ve yalnızca ülkesinin değil tüm dünyanın lideri olma şerefini tüm asaletiyle taşıyan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı eser; “DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN” ismiyle, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü raflardaki yerini almıştı. Bu eser; -Küresel adalet arayışına- reform analizleri geliştirirken, sorunların kaynağına inmeyi de ihmal etmemesi yönünden dikkat çekici…

Eserin ön sözünde; BM’nin en temel karar alma mekanizması olan Güvenlik Konseyi’nin eksikliklerinden ve salgın sürecinde Dünya Sağlık Örgütü’nün nasıl yetersiz kaldığından bahsedilmektedir. Dikkat çekilen bir husus; Suriye’deki ihtilafın, BM’nin 2254 sayılı kararıyla giderilmesi gerekliliği iken, bir diğer önemli husus ise; ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve nefret söyleminin vahim boyutlara ulaştığı vurgusudur. Devamında ise; yinelenen bir çağrıdan söz ediliyor. Yeni Zelenda’da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıldönümü olan 15 Mart tarihinin, BM tarafından; “İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü” olarak ilan edilmesi çağrısı…

Eserin Giriş kısmında; Ekonomide rekabet döneminin Ticaret Savaşlarına dönüşmesinden, BM’nin Kuruluş amacını hatırlatan söylemlere; reform gerekliliğinden, köklü değişim taleplerine kadar birçok konuda dikkat çeken tespitler ve nokta atışları mevcut. BM’nin;

-Evrensel değerler iddiasıyla yola çıkmasına rağmen, bölgesel krizlere bile rehberlik edemediğinden,

-Saldırgan karşısında kurbanı koruyamayarak, büyük güçlerin hak ihlallerini görmezden geldiğinden,

-Statükocu bir tavır değil, devrimsel adımlar atılması gerektiğinden,

-Güvenlik Konseyi’nde tüm devletlerin söz sahibi olduğu bir yapının tesis edilmesi gerekliliğinden,

-Kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri en adil şekilde temsil edecek yapıdan ve

-Güvenlik konseyi üye sayısının 5’ten 20’ye yükseltilmesinin öneminden bahseden paraflar mevcut.

Hani; tüm dünyayı saran ve küresel vicdanı yok sayan terörizmin, neden bir türlü bitmediğinden hep şikâyet ediyoruz ya; işte Sayın Cumhurbaşkanımız ’ın tespitlerine göre, terörizmin sonu gelmeyişinin sebebi; Uluslararası güvensizlik ikliminden, çifte standarttan, katliamlara kayıtsız kalınmasından, baskı ve ötekileştirmeden beslenerek oksijen almasından kaynaklanıyor.

Eserin birinci bölümünde, davet var!

Küresel kamu vicdanının tesisi için, başta batılı devletler olmak üzere tüm dünya samimi bir iş birliğine davet ediliyor.

Akdeniz’de, insanlığın ve evrensel değerlerin mülteci botlarıyla nasıl boğulduğuna şahit olunurken, BM’nin göç ve terör konularında ikiyüzlü tavrına dikkat çekiliyor. Öncelikle çıkmazlara bir kapı aralayabilmek için; sorunların iyi anlaşılması gerektiğine değinilen birinci bölümde, sorunların kaynağı şu şekilde sıralanıyor:

-Terörizmin ortak tanımının yapılması,

-Terörle mücadele ortak tavır alınması,

-Ülkelerin terörü birbirlerine karşı bir araç olarak kullanmamaları (En tehlikeli addedilen husus)

-Teröre neden olan sebepler ortadan kaldırılmalı.

Küresel Siyasetin açmazları başlığı altında; 2001 yılında; Güvenlik krizi, 2008 yılında; Mali Kriz, 2010 yılında ise; Küresel yönetişim krizi yaşandığına dikkat çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın rahatsız olduğu bir husus var ki o da çok kutupluluğun uluslararası siyaseti gitgide daha çok etkiliyor olması.

Avrupa’nın, Türkiye’yi terör ve göç konularında faydalı bir ortak görmesi gerektiği vurgulanırken; ikaz mahiyetinde olan üç husus dikkat çekici: -Dışlayıcı Milliyet -Korumacı Ekonomi -Yabancı Düşmanlığı. Tüm bu sorunların, insanlığı daha büyük trajedilere sürüklememesi yönünde önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Avrupa’yı, içe kapanık olarak tanımlayan Sayın Cumhurbaşkanımız; bu tavrın, Avrupa’yı siyasetten kopardığının da altını çiziyor. Devamında, ABD’ye yönelik uyarılarını da maddeler halinde sizler için şöyle derledim:

-1. Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyetini terk etti 2. Dünya savaşından sonra da aynı şeyi yapmaya devam ediyor. İkinci kez aynı hataya düşmemeli.

-Rejim değişikliğiyle terörü bitirmeyi umuyordu; fakat, daha fazla acıyla yüzleşmek zorunda bırakıldık.

-Küresel ekonomide çözüm bulmak dururken, hep daha fazlasını kazanmayı arzuladı.

-ABD’nin Çin’e karşı açtığı Ticaret Savaşları, Dünya siyasetini felakete sürüklüyor.

- “ABD’de öldürülen 800 bin Iraklı, 5 bin ABD askeri kadar gündem olmadı” diyerek insanların kendi tercihleri olmayan bir savaşın mağduru olduklarını ve buna artık göz yumulmaması gerektiğini savunuyor.

“ABD RÜYASI ARTIK BİTMEK ÜZERE”

BM’nin Ticaret, Diplomatik ve İstihbarat savaşlarında, gerilimi nasıl artırdığına, bunun neticesinde ise; büyük krizlerin kapıda olduğuna dikkat çekiliyor. Ciddi ve çok net bir çıkarımla kanlı savaşların sponsoru olarak BM’yi sorumlu tutuyor. BM’nin sorunlarının kaynağında, Güvenlik Konseyi’nin olduğunu ve bu konseyin, BM’de meşruiyet açıklarına sebep olacağını öne sürerken; aynı zamanda da kayda değer öneriler sunuyor. Uluslararası normlara uygun bir karar alma süreci, üye devletlerin dahil olduğu geniş bir yapı, objektiflik ve şeffaflık ihtiyacının giderilmesiyle, daha adil bir dünyanın mümkün olabileceğinin sinyallerini veriyor. Güvenlik Konseyi’nin hali hazırdaki yapısına dair çıkarımlarda bulunan Sayın Erdoğan; tehdit içeren bu yapı hakkında:

-Kendi önceliklerini öne alan Güvenlik Konseyi’nin istikrar ve güvenlik üretmesi mümkün değildir.

-Hangi durumlarda insani müdahalelerde bulunacağına dair pratiklere sahip değil.

- BM’nin aldığı kararları sorgulaması adil ve meşru olmasına engeldir analizinde bulunmakta.

Kitabın her sayfasında adalete dikkat çeken ve çözüm arayışında bulunan Sayın Erdoğan; küresel bir vicdan için, adaletinde bir vicdanı olması gerektiğini ve yalnız siyasi değil; ekonomik alanda da adaletin gerekliliğine dikkat çekiyor. Dünyadaki ayrımcılığın hat safhaya ulaştığı 21. yy’da farklılıkları küresel vicdanı yok etmek için değil, onu yeniden inşa etmek için kullanılması gerektiğini; mazluma karşı koruyucu, zalime karşı önleyici bir tavrı zaruriyet görerek; adaletsizliğin, ancak bu şekilde ortadan kalkacağına inanıyor. Suriye’de yaşanan dramdan ötürü; Suriye’nin, göç mücadelesinin arenası haline geldiğini, bunun sonucunda ise; masum çocukların, kadınların, insanların kanı, kirli siyasi hesaplaşmalar uğruna akmaya devam edecek diye yineleniyor. Bu sebeple -insanlığın vicdanı asla huzur bulmayacak- çıkarımı da mevcut. Bu soruna, bir çözüm önerisi olarak, uluslararası toplumu; etkin iş birliğine, külfet paylaşımına ve samimi bir dayanışmaya davet ediyor.

Eserin devamında Sayın Erdoğan; Mülteci krizinden de söz etmektedir. Akdeniz’de; azgın dalgaların, sahra çölünde; cehennem sıcağının kurbanı olan insanlar hatırlatılmış. Batının, göçmenlere olan tavrının ifşa olduğunu belirterek, mülteci sorununun ortadan kalkacağına dair; çatışmaları durduracak, bölgenin tarihi, inanç, mezhep ve meşrep dengelerine uygun bir çözüm bulunacağı ümidi içinde.

“AVRUPA BOSNA’DA ÖLMÜŞ, SURİYE’DE GÖMÜLMÜŞTÜR” cümlesi ise gayet net. Bu net çıkarımla, Batı dünyasının zulme karşı olan suskunluğuna dikkat çekiliyor. Terörizm, ayrımcılık, İslam karşıtı siyaset ve İslamafobi Enstitüsü’nin; İslam’a yönelik çatışma ortamı kurgulayan aktif varlıklarından da bahsediliyor.

Eserin içerisinde sıklıkla terörle mücadele vurgusu yapılırken; hukuki düzenlemelerden, cezaların artmasına; okul müfredatından, terör tanımının genişletilmesine kadar, bir dizi acil önlemin gerekliliği savunuluyor. “Terörizme boyun eğmeyeceğini, dün olduğu gibi bugün de haykırmaktan asla geri durmayacağını” dile getiren, Sayın Erdoğan’ın; bu konuda İslam İş birliği Örgütü’ne de bir mesajı var: İslam karşıtlığı, İslamafobi Uluslararası arenada büyük ve ciddi problemler açmasından ötürü İslam İş Birliği Teşkilatı’nın bu asimetrik tehdide göre kendini uyarlaması gerektiğinin önemine vurgu yapmaktadır.

Eserin devamında, BM’nin tavizleri neticesinde; İsrail’in adeta zehirli bir sarmaşık gibi örüldüğünün tehdidine değinilmekte. BM içinde, İsrail aleyhine alınmış 150 kararın uygulamaya konulmamasındaki çifte standarttan da oldukça şikayetçi! İnsani diplomasinin, BM’nin merkezine alınmasından ve özgürlüklerin adil bir şekilde ortaya koyulmasından yana somut adımlar atılmasını istiyor.

Eserin ikinci bölümü BM’nin yol açtığı sorunlara ivedilikle ve etkili reform öneriyle dolu. Dünya düzeninin artık Batı merkezden çıkıp Doğu’ya doğru gittiğini öne süren Sayın Erdoğan bu değişen dengelerin tüm dünyada Jeopolitik, Jeoekonomik ve Jeokültürel dinamiklere aykırı şekilde ilerlediğinin de farkında. Bu aksi yönde ilerleyişe “dur!” diyebilecek barış ve istikrarın kurumsal zemini olması sebebiyle tüm kusurlarına rağmen yalnızca BM olduğu ifade ediliyor. Ama maalesef BM’nin kökten ve devrimci bir değişim yerine, tedrici davrandığını ve bu davranışının ayrıntı ve ayrılıkların sebebi olduğuna dikkat çekilmektedir. Kalemine ve yüreğine sağlık Başkanım. Gelecek nesiller seninle fazlasıyla gurur duyacak ve inanıyorum ki; gelecekte dünya daha adil bir yer olacak!