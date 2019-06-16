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Dağtekin’den Babalar Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak babaların, ailenin çekirdeği olduğu kadar toplumun kültürünü, değerlerini, gelenek ve göreneklerini geleceğe aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

16 Haziran 2019 Pazar 16:55
Dağtekin’den Babalar Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak babaların, ailenin çekirdeği olduğu kadar toplumun kültürünü, değerlerini, gelenek ve göreneklerini geleceğe aktarılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.


Çalışma hayatında anne olmak kadar baba olmak da önemli avantajlar getirdiğini ifade eden Başkan Dağtekin, özellikle AK Parti döneminde yapılan düzenlemelere dikkat çekti.


Yarım gün çalışmadan özel izinlere, erken emeklilikten doğum parasına kadar babaların önemli haklar elde ettiğine değinen Dağtekin, "Malumunuz olduğu üzere çalışma hayatında erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığınızda kadınlara göre daha az imkanları bulunuyordu. Ancak babalık ile ilgili son yapılan düzenlemelerle yeni haklar getirildi. Anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınmaya başladı.Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de bu haktan artık yararlanabiliyor. Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin veriliyor. Baba eğer sigortalı olarak çalışıyor ya da kendi namına iş yapıyorsa süt parası babaya ödeniyor. Kamu kurumlarda çalışan babaların yanı sıra özel sektör çalışan babalar için de bir çok önemli kazanımlar hayata geçirilmiştir" dedi.


Açıklamasının devamında babaların aile değerlerinin korunmasındaki rolüne dikkat çeken Başkan Dağtekin, “Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında son derece önemli bir görevi ifa etmektedirler. Kendi ailesi için her türlü fedakarlığa ve çile göğüs geren, çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu sayan ve onları geleceğe güvenle hazırlayan babaların sadece bu özel günde değil her daim gönüllerde olması gerekiyor. Babalarımıza her daim gönülden yaklaşmak, sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren değerli babaları minnet ve şükranla yad ediyor, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan tüm babaların Babalar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:55
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