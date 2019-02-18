Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, seçim kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunarak yakın bir zamanda AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi.

İl teşkilatı olarak saha çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Dağtekin, "Adıyaman’ımızı daha iyi yerlere getirmek için AK Parti olarak hedeflerimiz var. Adaylarımıza güvenimiz tamdır. Başta il merkezi olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde iddialıyız. Özellikle bazı beldelerimizde çok stratejik adaylarla seçimlere hazırlanmamız bizi daha da iddialı konuma getirmektedir. Seçim kampanyası kapsamında yaptığımız ziyaretlerde çok güzel bir motivasyon ve sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Teşkilatımızın tüm organları çok iyi çalışıyorlar. İl merkezinde adayımız Süleyman beye çok ciddi bir rağbet var. Yaptığımız saha çalışmalarında bunun rahatlığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu rahatlık, rehavet anlamına gelemez. Yani bu rahatlığı hiç bir zaman rehavete dönüştürmedik. liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade buyurduğu gibi partimizin güçlü oluşu bizi asla rehavete, gurura, kibire sokmayacaktır. Hele hele kurumsal gurur bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içinde olacağız ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin önemini ve ciddiyetini teşkilat olarak iliklerimize kadar hissediyor buna göre çalışmalarımızı azimle, gayretle ve tevazu ile yürütüyoruz. Bunların yanı sıra AK Parti olarak istişarelere önem veren bir partiyiz. Bu doğrultuda Adıyaman’da ki tüm STK’ları ziyaret ederek onların görüşlerini ve fikirlerinden istifade ediyoruz. Hamd olsun bu süreçte kadın kollarımız, gençlik kollarımız hiç boş durmadılar. Merkez ilçe başkanlığımız ise sandık bazlı çalışma ile sahada çok güzel bir varlık ortaya koyuyor" dedi.

Kısa zaman önce seçim koordinasyon merkezini açtıklarını anımsatan Dağtekin, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği,şehrin en merkezi konumunda açtığımız seçim koordinasyon merkezimiz propaganda çalışmalarımızda büyük rol oynuyor. Bundan sonraki kampanya sürecimizin planlamaları, SKM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde belediye başkan adayımız ile birlikte basın mensuplarımızla bir toplantı yapacağız. Bu toplantı da Belediye Başkan Adayımız Süleyman bey projelerini basın mensuplarımızla paylaşacaktır. Ayrıca bu toplantı da AK Parti olarak neler yapabildik ve Süleyman beyin seçilmesi halinde neler yapılabilir noktasında verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. Adayımız Kılınç’ın ekibiyle birlikte hazırladığı ve seçim beyannamesi şeklinde nitelendirebileceğimiz bir sunumu hem teşkilatımıza hem de milletvekillerimizle paylaşmıştı. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki başkan adayımız Süleyman bey, çok orijinal, nitelikli, ayağı yere basan ve yapılabilirlilik konusunda somut projelerle kamuoyunun karşısına çıkacaktır. Bizde bir de şöyle bir güzellik var, tüm teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Allah’a hamd olsun ki, bu birliği en üst seviyede tutan bir partiyiz. Memlekete hizmet noktasında asıl olan da bu birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.Allah’ın izniyle yeni dönemde de Adıyaman büyük hizmetlerle tanışacaktır. Adıyamanlı kardeşlerimize şu sözü veriyoruz, tüm enerjimizi Adıyaman içi harcayacağız” diye konuştu.