0553 313 94 23

Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, seçim kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunarak yakın bir zamanda AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, seçim kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunarak yakın bir zamanda AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi.



İl teşkilatı olarak saha çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Dağtekin, "Adıyaman’ımızı daha iyi yerlere getirmek için AK Parti olarak hedeflerimiz var. Adaylarımıza güvenimiz tamdır. Başta il merkezi olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde iddialıyız. Özellikle bazı beldelerimizde çok stratejik adaylarla seçimlere hazırlanmamız bizi daha da iddialı konuma getirmektedir. Seçim kampanyası kapsamında yaptığımız ziyaretlerde çok güzel bir motivasyon ve sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Teşkilatımızın tüm organları çok iyi çalışıyorlar. İl merkezinde adayımız Süleyman beye çok ciddi bir rağbet var. Yaptığımız saha çalışmalarında bunun rahatlığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu rahatlık, rehavet anlamına gelemez. Yani bu rahatlığı hiç bir zaman rehavete dönüştürmedik. liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade buyurduğu gibi partimizin güçlü oluşu bizi asla rehavete, gurura, kibire sokmayacaktır. Hele hele kurumsal gurur bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içinde olacağız ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin önemini ve ciddiyetini teşkilat olarak iliklerimize kadar hissediyor buna göre çalışmalarımızı azimle, gayretle ve tevazu ile yürütüyoruz. Bunların yanı sıra AK Parti olarak istişarelere önem veren bir partiyiz. Bu doğrultuda Adıyaman’da ki tüm STK’ları ziyaret ederek onların görüşlerini ve fikirlerinden istifade ediyoruz. Hamd olsun bu süreçte kadın kollarımız, gençlik kollarımız hiç boş durmadılar. Merkez ilçe başkanlığımız ise sandık bazlı çalışma ile sahada çok güzel bir varlık ortaya koyuyor" dedi.



Kısa zaman önce seçim koordinasyon merkezini açtıklarını anımsatan Dağtekin, "Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği,şehrin en merkezi konumunda açtığımız seçim koordinasyon merkezimiz propaganda çalışmalarımızda büyük rol oynuyor. Bundan sonraki kampanya sürecimizin planlamaları, SKM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde belediye başkan adayımız ile birlikte basın mensuplarımızla bir toplantı yapacağız. Bu toplantı da Belediye Başkan Adayımız Süleyman bey projelerini basın mensuplarımızla paylaşacaktır. Ayrıca bu toplantı da AK Parti olarak neler yapabildik ve Süleyman beyin seçilmesi halinde neler yapılabilir noktasında verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. Adayımız Kılınç’ın ekibiyle birlikte hazırladığı ve seçim beyannamesi şeklinde nitelendirebileceğimiz bir sunumu hem teşkilatımıza hem de milletvekillerimizle paylaşmıştı. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki başkan adayımız Süleyman bey, çok orijinal, nitelikli, ayağı yere basan ve yapılabilirlilik konusunda somut projelerle kamuoyunun karşısına çıkacaktır. Bizde bir de şöyle bir güzellik var, tüm teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Allah’a hamd olsun ki, bu birliği en üst seviyede tutan bir partiyiz. Memlekete hizmet noktasında asıl olan da bu birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.Allah’ın izniyle yeni dönemde de Adıyaman büyük hizmetlerle tanışacaktır. Adıyamanlı kardeşlerimize şu sözü veriyoruz, tüm enerjimizi Adıyaman içi harcayacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    1. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    2. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    3. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    4. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    5. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    6. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    7. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    8. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    9. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    10. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    11. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    12. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    13. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    14. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    15. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    16. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    17. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    18. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    20. Kamışlı’da tır konvoyu hareketliliği
    21. CHP Besni adayı Açar, seçim..
    22. Rusya ateşledi! Sınırsız seyir..
    23. "Onshore projelere ciddi talep var"
    24. Tanzim satışlarına günlük 100 ton..
    25. "Türk tekvandosunu izlemeye devam edin"
    26. İsrail, Filistin’e ödeneklerinde..
    27. Türk takımı tarihe geçti! Maçı yüz bin..
    28. Damat dehşetinde ölü sayısı 3’e..
    29. İki genci hayattan koparan feci kaza..
    30. AK Parti Pütürge seçim bürosu coşkuyla..
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!